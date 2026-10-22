Benzine indirim geldi: Tabela değişti! 22 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin indirimi son dakika! Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarındaki hareketlilikle beraber değişmeye devam ederken benzine gelen 4,30 TL'lik indirim sonrası son olarak benzine yeni bir indirim daha geldi. Peki, benzine ne kadar indirim geldi? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 22 Ekim 2026 Perşembe ne kadar? İşte benzin indirimi ve İstanbul, Ankara, İzmir 22 Ekim 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Geçtiğimiz günlerde benzine gelen 4,30 TL'lik indirimin ardından gece yarısı benzine yaklaşık 3,30 TL'lik bir indirim daha geldi.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (22 EKİM 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 76.30 TL

Motorin: 96.80 TL

LPG: 41.20 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 76.10 TL

Motorin: 96.60 TL

LPG: 40.60 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 77.30 TL

Motorin: 97.90 TL

LPG: 41.29 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 77.50 TL

Motorin: 98.10 TL

LPG: 41.20 TL