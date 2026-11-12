Benzine indirim geldi: Tabelada değişim var! 12 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin indirimi son dakika! Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketle değişiyor. Son günlerde Brent petrol fiyatındaki düşüşle beraber benzin fiyatında da indirim oldu. Peki, benzine kadar indirim geldi? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 12 Kasım 2026 Perşembe ne kadar? İşte benzin indirimi ve İstanbul, Ankara, İzmir 12 Kasım 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Son olarak benzine 12 Kasım Perşembe günü itibarıyla yaklaşık 3,40 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar tabelalara yansıdı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (12 KASIM 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 71.20 TL

Motorin: 95.20 TL

LPG: 50.70 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 71.00 TL

Motorin: 95.10 TL

LPG: 50.10 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 72.20 TL

Motorin: 96.40 TL

LPG: 50.79 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 72.40 TL

Motorin: 96.60 TL

LPG: 50.70 TL