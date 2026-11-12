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Benzine indirim geldi: Tabelada değişim var! 12 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin indirimi son dakika! Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarında da indirim getirdi. Son olarak benzine büyük bir indirim geldi. İndirimli fiyatlar pompaya yansıdı. İşte 12 Kasım 2026 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı, motorin fiyatı, LPG fiyatı ve benzin indirimi...

Benzine indirim geldi: Tabelada değişim var! 12 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları
Hande Dağ

Benzin indirimi son dakika! Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketle değişiyor. Son günlerde Brent petrol fiyatındaki düşüşle beraber benzin fiyatında da indirim oldu. Peki, benzine kadar indirim geldi? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 12 Kasım 2026 Perşembe ne kadar? İşte benzin indirimi ve İstanbul, Ankara, İzmir 12 Kasım 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine indirim geldi: Tabelada değişim var! 12 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 1

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Son olarak benzine 12 Kasım Perşembe günü itibarıyla yaklaşık 3,40 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar tabelalara yansıdı.

Benzine indirim geldi: Tabelada değişim var! 12 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (12 KASIM 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine indirim geldi: Tabelada değişim var! 12 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 71.20 TL
Motorin: 95.20 TL
LPG: 50.70 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 71.00 TL
Motorin: 95.10 TL
LPG: 50.10 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 72.20 TL
Motorin: 96.40 TL
LPG: 50.79 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 72.40 TL
Motorin: 96.60 TL
LPG: 50.70 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
95.19
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
71.13
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
43.88
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
64.62
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
48.46
Gazyağı
88.97
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benzin LPG motorin Otogaz Akaryakıt Benzin fiyatları Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları benzin fiyatı benzin indirim lpg fiyatları
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