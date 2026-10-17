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Benzine yapılacak indirim netleşti! Tabelalar o gün değişecek

Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Benzine yapılacak indirim netlik kazandı. Salı gününden itibaren benzin ucuzlayacak. İşte detaylar...

Benzine yapılacak indirim netleşti! Tabelalar o gün değişecek
Cansu Çamcı

Türkiye'nin de kullandığı Brent petrolün fiyatı 104 dolara düştü. Petrol fiyatlarında düşüş devam ederken, akaryakıt tabelalarına da indirim yansıyor.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN İNDİRİM GELİYOR

20 Ekim Salı gününden itibaren benzin grubunda indirim bekleniyor. Gazeteci Olcay Aydilek, "Benzine, salı günü yapılacak indirim tutarı netleşti. Litrede 4 TL 30 kuruş." ifadeleriyle benzine gelecek indirim tutarını paylaştı.

Benzine yapılacak indirim netleşti! Tabelalar o gün değişecek 1

BENZİN NE KADAR OLACAK?

Benzinin litresinin İstanbul'da 79,60 liraya, Ankara'da 80,60 liraya, İzmir'de 80,80 liraya, doğu illerinde ise 82,20 liraya gerilemesi bekleniyor.

Benzine yapılacak indirim netleşti! Tabelalar o gün değişecek 2

İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin litre fiyatı: 83,80 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 96,60 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin litre fiyatı: 83,60 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 96,50 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 40,60 TL

Benzine yapılacak indirim netleşti! Tabelalar o gün değişecek 3

Ankara Akaryakıt Fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 84,80 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 97,70 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 41,29 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 85,10 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 98,00 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 41,20 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.66
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
83.84
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
48.97
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
70.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
53.08
Gazyağı
98.23
Anahtar Kelimeler:
benzin indirim
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