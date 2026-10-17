Benzine yapılacak indirim netleşti! Tabelalar o gün değişecek

Türkiye'nin de kullandığı Brent petrolün fiyatı 104 dolara düştü. Petrol fiyatlarında düşüş devam ederken, akaryakıt tabelalarına da indirim yansıyor.
20 Ekim Salı gününden itibaren benzin grubunda indirim bekleniyor. Gazeteci Olcay Aydilek, "Benzine, salı günü yapılacak indirim tutarı netleşti. Litrede 4 TL 30 kuruş." ifadeleriyle benzine gelecek indirim tutarını paylaştı.
Benzinin litresinin İstanbul'da 79,60 liraya, Ankara'da 80,60 liraya, İzmir'de 80,80 liraya, doğu illerinde ise 82,20 liraya gerilemesi bekleniyor.
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin litre fiyatı: 83,80 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 96,60 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 41,20 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin litre fiyatı: 83,60 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 96,50 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 40,60 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 84,80 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 97,70 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 41,29 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 85,10 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 98,00 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 41,20 TL
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