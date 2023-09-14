Benzine zam! Akaryakıtta tabela yine değişti, benzin 40 TL'ye yaklaştı! 14 Eylül 2023 güncel motorin ve benzin fiyatları...

Akaryakıt fiyatları ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Motorinin ardından benzin fiyatına da zam geldi. Brent petrolün zirvede olması ve dolar kurundaki yüksek seviyeler akaryakıt fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar 1 lira 60 kuruşluk benzin zammı sonrası güncel fiyatları merak ediyor. İşte 14 Eylül 2023 Perşembe günü benzin ve motorin fiyatları...

MOTORİNİN ARDINDAN BENZİNE DE ZAM GELDİ!

Geçtiğimiz gün motorine yapılan 2,03 TL'lik zam sonrası bugün itibarıyla benzine 1 TL 60 kuruş zam geldi. İstanbul'da motorinin litresi 40 liradan satılıyor.

BENZİN SON ZAMLA 38 TL'Yİ AŞTI

Son zamla birlikte benzinin litresi 38 TL 47 kuruşa yükseldi.

14 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatları: 38,52 TL

İstanbul Anadol Yakası'nda benzin fiyatları: 38,47 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin fiyatları: 40,04 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin fiyatları: 39,98 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG fiyatları: 17,78 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG fiyatları: 17,33 TL

ANKARA

Benzin: 39,10 TL

Motorin: 40,57 TL

LPG (Otogaz): 17,68 TL

İZMİR

Benzin: 39.22 TL

Motorin: 40,76 TL

LPG (Otogaz): 17,40 TL





