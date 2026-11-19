Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta benzine yapılan 3 lira 54 kuruşluk indirimin ardından bu kez motorinin litre fiyatına indirim yapılması bekleniyor. Peki motorine ne kadar indirim gelecek? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 19 Kasım 2026 Perşembe ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

BU GECE YARISI BEKLENİYOR

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya paylaşımında sektör kaynaklarından aldığı bilgilere dayanarak motorin fiyatlarında 6 TL 58 kuruş indirim beklendiğini yazdı.

Aydilek, "Motorine, bu gece yarısı 6 TL 58 kuruş indirim bekleniyor. Sektör kaynakları, küresel piyasalarda motorinin ve benzinin ton fiyatlarının düşmeye devam ettiğini belirterek, "Bu düşüş sürerse motorinin ardından benzine yeni bir indirim de gündeme gelebilir" dedi.

MOTORİN 90 LİRANIN ALTINA DÜŞECEK

Beklenen indirimin tabelaya yansıması halinde İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 88,62 TL seviyesine gerileyecek.

Anadolu Yakası'nda ise fiyatların yaklaşık 88,52-88,62 TL aralığına düşmesi öngörülüyor.

DEPO DOLUM MALİYETİ 329 TL AZALACAK

Ankara'da 89,82 lira, İzmir'de 91,02 lira, doğu illerinde ise 91,52 liraya gerileyecek.

İndirimin 6,58 TL olarak uygulanması halinde 50 litrelik bir motorin deposunun dolum maliyeti 329 TL azalacak.