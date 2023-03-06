BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2023: Resimli, dualı, en güzel, yeni Berat Kandili mesajları ve sözleri

Berat Kandili, İslam alemi için oldukça önemli bir gece. Duaların semaya yükseleceği kandil gecesinde müminler, namazlarını eda edecekler. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına indirildiği gece olarak bilinen Berat Kandili için vatandaşlar sevdiklerine 'Hayırlı Kandiller' mesajları göndermek istiyorlar. Biz de bu mübarek geceyi sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için en güzel, dualı, hadisli, ayetli ve resimli Berat Kandili mesajlarını hazırladık. İşte o mesajlar...



BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Dua kapılarının açıldığı, ellerin semaya yükseldiği, kalp imanının zuhur ettiği bu gecede Allah'ın rahmeti üzerinize olsun, kandiliniz mübarek olsun.

Ellerin umutla semaya açıldığı bu gecede, insanlığın sıkıntılı zamanlardan esenliğe ulaşması duasıyla Berat Kandili'miz mübarek olsun...

Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miraçtan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun..

Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için…

Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Amin! Selam ve dua ile Berat Kandiliniz kutlu olsun.

Hayır işleri, insanı kötü ölümden korur. Gizli sadaka, Allah'ın gazabını giderir. Sıla-i rahim akrabalara iyilikte bulunmak, ömrü uzatır. Bütün hayırlı işler bir çeşit sadakadır. Dünyada hayır ehli olan kimseler, ahirette de hayır ehlidirler. Dünyada münker kötü iş ehli olan kimseler, ahirette de münker ehlidirler. Cennete herkesten önce girecek olan maruf ehli kimselerdir. Bu kimselerden olmanız dileğiyle, kandiliniz mübarek olsun...





