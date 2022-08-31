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Beşinci kez zamlandı! İç hat uçak biletlerinde yeni tavan fiyat 1150 lira oldu

31.08.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakıt ve maliyet zamları nedeniyle iç hat uçak biletlerinde tavan fiyatları yılbaşından bu yana beşinci kez düzenleme yapıldı. Bu kapsamda iç hat uçak bilet ücretlerinde daha önce tek yön için 999 lira olan tavan fiyatı, bin 150 liraya yükseltildi. Havayolu şirketleri, yeni belirlenen tavan fiyatı üzerinden biletleri bugün itibariyle satışa sundu.

Beşinci kez zamlandı! İç hat uçak biletlerinde yeni tavan fiyat 1150 lira oldu

Havayolu şirketleri, yakıta gelen zam ve maliyetlerdeki diğer artışlar nedeniyle iç hat bilet fiyatlarında tavan ücretin artırılmasını talep ediyordu. Tavan ücretinde son yapılan artışla birlikte 2022 yılında toplamda beşinci kez iç hat biletlerine yansıtıldı. Tavan ücretinde sene başında 599 lira olarak belirlenen en yüksek bilet fiyatı, kademe kademe yükseltilirken; son olarak haziran ayında 999 liraya kadar çıktı. Yeni belirlenen tavan fiyatıyla havayolları, bugünden itibaren yurt içi uçuşlarda ekonomi sınıfı tek yön, en yüksek bilet fiyatını 1150 lira olarak satışa sunmaya başladı.

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2021 SONUNDA 499 LİRAYDI

Yeni tavan ücretiyle iç hat uçuşu yapacak yolcular 'business sınıfı' hariç bayram ve tatil dönemi de dahil ekonomi sınıfında artık bin 449 liradan fazla bilet ücreti ödemeyecek. İç hat bilet fiyatlarının tatilde ve bayram döneminde aşırı artışını engellemek için 9 yıl önce tavan bilet fiyatı uygulaması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın girişimiyle başlatılmıştı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2013 yılında iç hatlarda tek yönde tavan ücret 299 lira olarak belirlenmişti. Tavan ücreti 2021 yılı sonunda ise 499 liraydı. İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor.


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uçak bileti
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