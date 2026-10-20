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Beyaz yakalıların o mesleğe ilgisi arttı: İşte onları çeken neden

Uluslararası Genç Arıcılar Merkezi (ICYB) Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, devletin verdiği destekler sayesinde son yıllarda üniversite mezunu gençler ve beyaz yakalı çalışanlar arasında arıcılığa ilginin arttığını söyledi.

Beyaz yakalıların o mesleğe ilgisi arttı: İşte onları çeken neden

Devlet destekleri gençleri ve beyaz yakalıları arıcılık sektörüne çekiyor! Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) müdürlüğü görevini de yürüten Kekeçoğlu, AA muhabirine, tüm dünyada olduğu gibi arıcılık denince tüketicilerin ve toplumların konuya sadece bal üzerinden baktığını belirtti.

Beyaz yakalıların o mesleğe ilgisi arttı: İşte onları çeken neden 1

Kekeçoğlu, sadece balın değil diğer arı ürünlerinin de önemsenmesi gerektiğini, özellikle Türkiye açısından değerlendirildiğinde bal dışındaki arı ürünlerinin üretiminin ve katma değere dönüştürülmesinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Son dönemlerde devletin gençlerin arıcılığa yönlendirilmesi amacıyla büyük destekler verdiğine değinen Kekeçoğlu, "Genç girişimcilere veya genç çiftçilere destekler vererek onları arıcılığa yönlendirmeye çalışıyor. Neden, çünkü arıcılık daha iyi, daha teknolojik yöntemlerle, daha kaliteli ve bilinçli yapılsın diye. Nitekim hedefe de ulaşıyoruz aslında. Gençler arıcılığa büyük ilgi duyuyor." diye konuştu.

Kekeçoğlu, artık teknolojinin de kullanıldığı arıcılığın Türkiye'de daha bilinçli yapıldığına işaret ederek, "İklim bu sene çok güzel gitti. Küresel iklim krizi ve ısınmanın etkilerini en az gördük bu sene ve bal rekoltesi arttı ama bunda sadece iklimin veya floranın faktör olduğunu düşünmüyorum. Aynı zamanda arıcılığı gençleştirmemizin ve bilinçli arıcılığın artmasına da bağlıyorum. Arıcılık daha bilinçli ve teknik yapılıyor artık. Bundan dolayı kalite gitgide artıyor."

Tarım ve Orman Bakanlığının taklit ve tağşiş ile mücadelesinin de kalitenin artmasında önemli olduğuna dikkati çeken Kekeçoğlu, yıllara göre değişmekle birlikte Türkiye'nin toplam bal verimi ve kovan sayısı bakımından dünyada önde gelen ülkeler arasında yer aldığını ifade etti.

"TÜRKİYE, 'ARICILIK OLİMPİYATLARI'YLA ADINI TÜM DÜNYAYA DUYURACAK"

Kekeçoğlu, bal rekoltesinin artış nedenlerinden birini arıcılığın gençleşmesine bağladığını dile getirerek, "Arıcılığımız gitgide gençleşiyor ve bilinçli bir kesim tarafından yapılmaya başlanıyor. Beyaz yakalılar dediğimiz bir kesimin arıcılığa olan ilgisi arttı. Son günlerde köye, doğaya dönüş kavramı tüm kesimlerde yaygınlaştı. Yaşlısı, genci, herkes tarafından artık doğaya geri dönüş var. Dolayısıyla burada beyaz yakalılarda, özellikle 4 sene üniversite bitirmiş ama kendi işini yapmayıp arıcılık yapan bir kesim var." ifadelerini kullandı.

Arıcılık sektörünü gençleştirmenin dünyada önemsenen bir konu olduğunu dile getiren Kekeçoğlu, bundan dolayı 2010 yılından bu yana "Genç Arıcılar" buluşmaları düzenlendiğini kaydetti.

Kekeçoğlu, bu buluşmaların ilk kez Çek Cumhuriyeti'nde düzenlendiğini, 2025'te Dubai'de ve bu sene Kuzey İrlanda'da gerçekleştirildiğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyanın dört bir tarafından 12-17 yaş arasındaki gençler bir araya geliyor. Arıcılık ve arı ürünleri konularında yarışmalar yapıyor. Hem teknik bilgi hem eğlenme hem kültürel değişim hem de dünyadan gençlerin dostane ilişkiler kurması gibi sadece arıcılık değil birçok farklı yönleri bulunan bir etkinlik. 5-9 Temmuz 2027'de Türkiye'de yapılacak 'Arıcılık Olimpiyatları' (Uluslararası Genç Arıcılar Buluşması (IMYB). Yaklaşık 50 ülkeden gençler ülkemize gelecek. Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmasının yanında bu aslında ülkemizin organizasyonu. Arıcılıkta zaten iyi bir noktada olan Türkiye, Arıcılık Olimpiyatları'yla da adını tüm dünyaya duyuracak."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Arıcılık
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