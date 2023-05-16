BİEN ne zaman işlem görecek? Bien Yapı halka arz sonuçları açıklandı! Gözler Borsa İstanbul'da

Bien Yapı halka arz sonuçları açıklandı. Bien Yapı'nın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz süreci 11-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sonuçların açıklanmasının ardından yatırımcılar Bien Yapı borsada ne zaman işlem görecek? sorusuna yanıt aramaya başladılar. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

BİEN NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 11-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Bien Yapı Borsa İstanbul işlem tarihi ise henüz belli olmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelmesi halinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

BİEN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

BIENY Bien Yapı halka arz sonuçları açıklandı.

Garanti Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, şirketin toplam 72.326.119 TL nominal değerli payları halka arz edildi.

Şirket'in 1 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 42,80 TL olarak belirlenmiş olup, 72.326.119 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3.095.557.893,2 TL olarak gerçekleşti.

BIENY (BİEN YAPI) KAÇ LOT VERDİ?

Bien Yapı halka arzına katılan yatırımcı sayısı 1 milyon 469 bin 512 olurken Lot dağıtımı yapılan yatırımcı sayısı ise 1 milyon 446 bin 140 olarak kayıtlara geçti.



