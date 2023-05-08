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Bien Yapı Ürünleri halka arz kaç lot verir? Bien Yapı halka arz ne zaman olacak, başladı mı? İşte halka arz takvimi

08.05.2023 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halka arz haberleri kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bien Yapı Ürünleri halka arz açıklamasıyla birlikte konuya dair aramalar sıklık kazandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), firmanın halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Borsa İstanbul yatırımcıları Bien Yapı Ürünleri kaç lot verir detaylarını sorguluyor. Peki, Bien Yapı Ürünleri halka arz kaç lot verir? Bien Yapı halka arz ne zaman olacak, başladı mı? İşte halka arz takvimi

Bien Yapı Ürünleri halka arz kaç lot verir? Bien Yapı halka arz ne zaman olacak, başladı mı? İşte halka arz takvimi

Bien Yapı halka arz ekranı borsa takipçileri tarafından sorgulanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu, yayımladığı son haftalık bültende iki şirketin halka arzına daha onay verdiğini duyurdu.
Halka arz başvurusu onaylanan Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. ve Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., önümüzdeki günlerde halka arz olacak. Talep toplama süreci tamamlandıktan sonra da halka arz sonuçları açıklanacak. İşte Bien Yapı Ürünleri halka arz ile ilgili deyalı bilgiler...

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ HALKA ARZ NE ZAMAN OLACAK, BAŞLADI MI?

Bien Yapı Ürünleri halka arz tarihi henüz netleşmedi. SPK'dan halka arz onayı alan Bien Yapı Ürünleri'nin talep toplama aşamasının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Bien Yapı Ürünleri, halka arz ile 288.673.881 TL olan mevcut sermayesini 72.326.119 TL artırarak 361.000.000 TL’ye çıkaracak.

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BİEN YAPI ÜRÜNLERİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Bien Yapı, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek. Halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Bien Yapı şirketi pay olarak 72,326,119 lot, ek pay olarak da 14,465,223 lot veriyor.

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Bien Yapı, 42,80 TL'den halka arz olacak. Hisse kodu ise #BIENY olarak açıklandı. Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.

FAZLA TALEP GELMESİ HALİNDE

Halka arz sürecinin talep toplama aşamasında fazla talep gelmesi durumunda şirket ortaklarından Nurullah ERCAN’a ait 14.465.223 TL nominal değerli B grubu pay da ek satışa konu edilebilecek.

Bien Yapı Ürünleri payları talep toplama sürecinde 42,8 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Satılan paylar ise bireysel yatırımcılar arasında eşit dağıtılacak.


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halka arz bien

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