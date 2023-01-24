BİM 27 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu çıktı! Xiaomi Mi S10T robot süpürge, airfryer yağsız fritöz bu CUMA BİM'de!

BİM 27 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler kapsamında yine cazip fırsatlar sunuluyor. BİM'de bu cuma birbirinden avantajlı ürünler raflardaki yerini alacak. BİM'de; Xiaomi Mİ S10T Robot Süpürge 13,499 TL'den ve Kumtel Airfyreyer Yağsız Fritöz 1799 TL'den satışa sunulacak. İşte BİM aktüel ürünler listesinin tamamı...

BİM 27 OCAK 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU ÇIKTI!

BİM markette bu cuma yine birbirinden avantajlı ürünler raflardaki yerini alacak. BİM'de; Xiaomi Mİ S10T Robot Süpürge 13,499 TL'den, Kumtel Airfyreyer Yağsız Fritöz 1799 TL'den, Polosmart Smart Tartı 169 TL'den, Polosmart Duvar Şarjı 109 TL'den, Dijitsu 43 İnç Android TV 3999 TL'den ve Dijitsu 32 İnç Android TV 2299 TL'den raflardaki yerini alacak.

İşte BİM 27 Ocak 2023 aktüel ürünler listesinin tamamı...



