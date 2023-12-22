BİM AKTÜEL KATALOĞU 22 ARALIK 2023 CUMA! BİM aktüelde neler indirimde? Air Fryer 5,499 TL, süpürge 3, 999 TL!

BİM 22 Aralık Cuma aktüel kataloğu vatandaşların gündeminde yer aldı. BİM marketlerine haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler gelmeye devam ediyor. Ev eşyasından elektroniğe, mobilyadan, oyuncaklara çok sayıda ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda yerini alıyor. Peki, 22 Aralık 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 22 ARALIK AFİŞİ

22 Aralık 2023 Cuma günü geçerli olan BİM Aktüel katoloğunun ilk sayfasında air fryer, süpürge, buharlı ütü, blender set, filtre kahve makinesi, akıllı tahta, kumbara, oyuncu aksesuarları, cam ankastre set ve tezgah altı buzdolabı yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında mutfak ve ev ürünleri yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun üçüncü sayfasında giyim ve tekstil ürünleri yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun dördüncü sayfasında oyuncak çeşitleri bulunuyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun beşinci ve son sayfasında da oyuncak çeşitleri bulunuyor.







