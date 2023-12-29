BİM AKTÜEL KATALOĞU 29 ARALIK 2023 CUMA! BİM aktüelde neler indirimde? Android TV 5, 699 TL, buharlı ütü 599 TL!

BİM 29 Aralık Cuma aktüel kataloğuna dair araştırmalar yoğunluk kazandı. BİM marketlerine haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler gelmeye devam ediyor. Ev eşyasından elektroniğe, mobilyadan, oyuncaklara çok sayıda ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda yerini alıyor. Peki, 29 Aralık 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 29 ARALIK AFİŞİ

29 Aralık 2023 Cuma günü geçerli olan BİM Aktüel katoloğunun ilk sayfasında televizyon çeşitleri, air fryer, toz torbasız elektrikli, 4 çekmeceli derin dondurucu, cep telefonu, mop paspas, radyatör antifriz ve oto cam suyu yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında cam mutfak ürünleri yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun üçüncü sayfasında mutfak gereçleri bulunuyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun dördüncü sayfasında oyuncak çeşitleri bulunuyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun beşinci ve son sayfasında ise giyim ve tekstil ürünleri yer alıyor.







