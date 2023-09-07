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BİM AKTÜEL KATALOĞU 8 EYLÜL 2023 CUMA! BİM aktüelde neler indirimde? TV sehpası 899 TL, fastfryer 2.799 TL!

07.09.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM 8 Eylül Cuma aktüel kataloğu vatandaşların gündeminde yer aldı. BİM marketlerine haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler gelmeye devam ediyor. Ev eşyasından elektroniğe, mobilyadan, oyuncaklara çok sayıda ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda yerini alıyor. Peki, 8 Eylül 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOĞU 8 EYLÜL 2023 CUMA! BİM aktüelde neler indirimde? TV sehpası 899 TL, fastfryer 2.799 TL!

BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın indirime giren ürünlerini incelemek isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. BİM aktüelde bu cuma teknolojik ürünler, mutfak ürünleri ve elektrikli bisiklet geliyor. Peki, 8 Eylül Cuma BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte 8 Eylül 2023 Cuma gününün BİM aktüel ürünler afişi ile ilgili detaylar...

8 EYLÜL CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER AFİŞİ VE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

8 Eylül 2023 Cuma günü geçerli olan BİM Aktüel katolğunun ilk sayfasında çalışma masası çeşitleri, dolap çeşitleri ve tv sehpası bulunuyor.

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BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında fastfryer, blender set, tost makinesi, çay makinesi ve mutfak ürünleri yer alıyor.

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BİM aktüel ürünler kataloğunun üçüncü sayfasında oyuncak çeşitleri yer alıyor.

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BİM aktüel ürünler kataloğunun dördüncü sayfasında ise hurç çeşitleri ve nevresim takımı yer alıyor.

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