BİM'den kadın iç giyiminde kaçırılmayacak fırsat! Dantelli slip 32,50 TL, külotlu çorap 49,75 TL! 21 Kasım 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Kasım Salı günü yaklaşırken merak konusu oldu. BİM marketlerine haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler gelmeye devam ediyor. Ev eşyasından elektroniğe, mobilyadan, oyuncaklara çok sayıda ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda yerini alıyor. Peki, 21 Kasım 2023 Pazartesi BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte detaylar...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (21 KASIM 2023)

Dantelli Slip 32,50 TL

Külotlu Çorap 34,50 TL

4 Mevsim Külotlu Çorap 49,75 TL

4 Mevsim Pantolon Çorabı 24,75 TL

Atlet 59 TL

Boxer 2'li 109 TL

Slip 3'lü 75 TL

Likralı İp Askılı Atlet 55 TL

Kalın Termal Külotlu Çorap 155 TL

Sıvı Sabun Çeşitleri 4 Litre 55 TL

Diş Macunu 29,75 TL

Killi Krem 300 ml 45,75 TL

Sırt Banyo Kesesi 35 TL

Dudak Peelingi 20 gr 39,50 TL

Serum Fondöten 20 ml 36,50 TL

Sıvı Allık 10 ml 34,50 TL







