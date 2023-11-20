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  4. BİM'den kadın iç giyiminde kaçırılmayacak fırsat! Dantelli slip 32,50 TL, külotlu çorap 49,75 TL! 21 Kasım 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM'den kadın iç giyiminde kaçırılmayacak fırsat! Dantelli slip 32,50 TL, külotlu çorap 49,75 TL! 21 Kasım 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

20.11.2023 15:11 | Son Güncelleme:
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BİM aktüel ürünler kataloğu ve haftanın indirime girecek olan ürünleri merak edildi. Yayımlanan katalogda iç giyim ve güzellik malzemeleri ön plana çıkıyor. 21 Kasım 2023 Salı BİM aktüel ürünler kataloğuna göre dantelli slip 32,50 TL, külotlu çorap 49,75 TL. İşte, 21 Kasım 2023 Pazartesi gününün BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'den kadın iç giyiminde kaçırılmayacak fırsat! Dantelli slip 32,50 TL, külotlu çorap 49,75 TL! 21 Kasım 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Kasım Salı günü yaklaşırken merak konusu oldu. BİM marketlerine haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler gelmeye devam ediyor. Ev eşyasından elektroniğe, mobilyadan, oyuncaklara çok sayıda ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda yerini alıyor. Peki, 21 Kasım 2023 Pazartesi BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte detaylar...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (21 KASIM 2023)

Dantelli Slip 32,50 TL
Külotlu Çorap 34,50 TL
4 Mevsim Külotlu Çorap 49,75 TL
4 Mevsim Pantolon Çorabı 24,75 TL
Atlet 59 TL
Boxer 2'li 109 TL
Slip 3'lü 75 TL
Likralı İp Askılı Atlet 55 TL
Kalın Termal Külotlu Çorap 155 TL

BİM1

Sıvı Sabun Çeşitleri 4 Litre 55 TL
Diş Macunu 29,75 TL
Killi Krem 300 ml 45,75 TL
Sırt Banyo Kesesi 35 TL
Dudak Peelingi 20 gr 39,50 TL
Serum Fondöten 20 ml 36,50 TL
Sıvı Allık 10 ml 34,50 TL

BİM2


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