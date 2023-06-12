BİM'den Kurban Bayramı'na özel ürünler! Karışık dolgulu çikolata 49,50 TL, çekme helva 45,00 TL! 13-16 Haziran 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM, Kurban Bayramı'na özel ürünleri satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda karışık dolgulu çikolata 49,50 TL, çekme helva 45,00 TL, dolgulu 350 gram şeker 21,50 TL fiyatıyla yer aldı. İşte, 13-16 Haziran 2023 tarihlerinde BİM'de geçerli olacak indirimler...
Limon kolonyası (400 ML) 24,50 TL,
Türk kahvesi (250 g.) 38,50 TL
Karışık dolgulu çikolata 49,50 TL,
Çekme helva 45,00 TL,
Dolgulu şeker (350 g.) 21,50 TL,
10'lu hazır kahve çeşitlerİ 24,50 TL
Yüzde 0.1 yağlı 1 litre süt 14,50 TL,
Tuzlu kova tereyağı (900 g) 159,00 TL
Az yağlı beyaz peynir (1000 g.) 72,50 TL,
Yarım yağlı tost peyniri (100 g.) 135,00 TL
Çikolatalı pastörize süt (1 litre) 26,50 TL