BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

Türkiye’nin en büyük perakende zinciri olan BİM, gıda sektöründe önemli bir satın almaya imza atıyor.

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre; Şirket, uzun süredir fason üreticileri arasında yer alan, kuruyemiş, kuru meyve ve atıştırmalık alanlarında Türkiye’nin ikinci büyük özel markalı üreticisi olarak bilinen Milhans Gıda’nın tüm hisselerini devraldı.

DEVİR İŞLEMİ ALIŞILMIŞIN DIŞINDA FİNANSAL YÖNTEMİYLE DE ÖNE ÇIKTI

Rekabet Kurumu’nun belirli taahhütler çerçevesinde onayladığı bu devir işlemi, sektörde alışılmışın dışındaki finansal yöntemiyle de öne çıktı.

Otto ve List gibi tescilli markalarıyla tanınan Milhans Gıda’nın hisseleri, Albaraka Portföy Yönetimi AŞ Turizm Girişim Sermayesi Yatırım Fonu üzerinden devralınarak nihai olarak BİM çatısı altına girdi.

Uzmanlar, satın almanın doğrudan şirket tüzel kişiliği yerine girişim sermayesi yatırım fonu aracılığıyla yapılmasının önemli vergisel ve operasyonel avantajlar sunduğuna işaret ediyor.

Bu yöntem sayesinde şirketler, stopaj muafiyeti ve çeşitli finansal kolaylıklardan yararlanarak sermaye verimliliğini artırıyor.

6 AYDA 450 MİLYAR LİRALIK CİRO

2009 yılında kurulan Milhans Gıda, Türkiye'nin en büyük özel markalı (private label) tedarikçilerinden biri. Tonaj bakımından bu alanda ikinci büyük şirket olarak biliniyor. Japonya’dan ABD’ye kadar birçok ülkeye ihracat yapan Milhans, üretimini ise Gebze’deki 25 bin metrekarelik fabrikasında gerçekleştiriyor. Milhans uzun süredir BİM’in tedarikçilerinden ve fason üreticileri arasında yer alıyor.

Satın almayı yapan BİM ise açıkladığı 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarına göre, 221.9 milyar liralık gelir elde etti. Yılın 6 ayında ise bu rakam 240 milyar liraya ulaştı. Mağazalaşma tarafında 2026'nın ikinci çeyreğinde 275 yeni mağaza açan BİM, toplam mağaza sayısını 14.851 adede çıkardı, 6 aylık hasılatını da 450 milyar liraya ulaştırdı.