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  4. BİM'den yaz fırsatı, bavullarınızı hazırlamaya başlayın! Güneş kremi 99 TL, bronzlaştırıcı yağ 195 TL! 6 Haziran 2023 BİM aktüel ürünleri

BİM'den yaz fırsatı, bavullarınızı hazırlamaya başlayın! Güneş kremi 99 TL, bronzlaştırıcı yağ 195 TL! 6 Haziran 2023 BİM aktüel ürünleri

06.06.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM aktüel ürünler kataloğu 6 Haziran 2023 Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yaz sezonunun açılması ile birlikte güneş koruyucu, bronzlaştırıcı yağ, plaj hasırı ve çantası gibi ürünler raflarda yerini aldı. Peki BİM'de indirimli olan ürünler neler? İşte 6 Haziran 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'den yaz fırsatı, bavullarınızı hazırlamaya başlayın! Güneş kremi 99 TL, bronzlaştırıcı yağ 195 TL! 6 Haziran 2023 BİM aktüel ürünleri

BİM aktüel ürünler kataloğu yaz sezonuna özel indirimlerle ön plana çıktı. Güneş kremi 99 TL, bronzlaştırıcı yağ 195 TL. Öte yandan plaj çantası, hasır, parfüm, küpe seti gibi aksesuarlar da raflarda yerini aldı. 6 Haziran 2023 BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 6 Haziran 2023 Salı günü itibarıyla BİM'de raflarda yerini alan indirimli ürünler...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (6 HAZİRAN 2023)

BİM1

Güneş Koruyucu Bebek Sütü 50 SPF (195 TL)

Güneş Kremi 50 SPF (99 TL)

Güneş Koruyucu Sprey (129 TL)

Bronzlaştırıcı Güneş Yağı (195 TL)

Nemlendirici Çocuk Güneş Kremi 50 SPF (265 TL)

Güneş Koruyucu Jel Krem 30 SPF (269 TL)

Sıvı Çamaşır Deterjanı Renkli 5 l (99.50 TL)

Mini Kol Çantası (79 TL)

Plaj Hasırı (79 TL)

BİM2

Kadın Parfüm 100 ml (79 TL)

Renkli Halka Küpe Seti 3'lü (50 TL)

Büstiyer Slip Takım (69 TL)

Yüz Temizleme Jeli Gül Özlü (29.50 TL)

BİM3

Desenli Makyaj Çantası (79 TL)

Köy Domates Salçası 1200 g (59.75 TL)

Köy Biber Salçası Çeşitleri Tatlı Biber Salçası 920 g Acı Biber 920 g (69.75 TL)

Siyah Zeytin 1 kg (52.50 TL)

Fındıklı Gofret (23.50 TL)

Kağıt Havlu 6'lı (29.50 TL)

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