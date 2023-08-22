Binlerce emekliyi ilgilendiriyor! Erdoğan'ın emekli maaşı zammı açıklaması sonrası yeni gelişme: Binali Yıldırım 'Ciddi bir iyileştirme olacak' deyip tarih verdi

Emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak edilirken Macaristan dönüşü açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya netlik kazandırmıştı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil" demiş ve düzenleme yapılacağının mesajını vermişti.

"EMEKLİ MAAŞINDA CİDDİ BİR İYİLEŞTİRME OLACAK"

Bu gelişme sonrasında gözler gelecek açıklamalara çevrildi. Konuyla ilgili AK Parti'den bir açıklama geldi. A Haber canlı yayınında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak" dedi.

TARİH VERDİ

Açıklamasının devamında Yıldırım, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" diye konuştu.

