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Binlerce kişiye ek ödeme müjdesi! Yüzde 100 artacak…

18.06.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelede oluşturulan aşı odalarında çalışan sağlık personellerine ek ödeme fırsatı doğdu. Bakanlıktan paylaşılan genelge, 81 il sağlık müdürlüğüne gönderildi.

Binlerce kişiye ek ödeme müjdesi! Yüzde 100 artacak…

Söz konusu genelgeye göre Covid-19 salgını için oluşturulan aşı odalarında görev yapanlara ek ödeme, tabipler için yüzde 30, tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personelleri için yüzde 100 artırımlı uygulanıyor. Sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemeler, sağlık ordusunun yüzünü güldürecek…

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME MÜJDESİ!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında kurulan aşı odalarında görevli sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından, 81 ilin sağlık müdürlüğüne "Kovid-19 Pandemisi Nedeniyle Oluşturulan Aşı Odalarında Görev Yapan Personele Ek Ödeme" konulu genelge gönderildi.

Koronavirüs pandemisinin ortadan kaldırılması için aşı çalışmalarının hız kazandığı vurgulanan söz konusu genelgede, aşı odalarında görev alan sağlık personelinin motivasyonlarının artırılması için ek ödeme yapılacağı vurgulandı.

Genelgeye göre, ilgili yönetmelik kapsamındaki sağlık personelinden koronavirüs salgını için oluşturulan aşı odalarında aşı yapmak için görev yapanlara yapılacak ek ödeme, tabipler için yüzde 30, tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için yüzde 100 artırımlı olacak.

Binlerce kişiye ek ödeme müjdesi! Yüzde 100 artacakk

Tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için hesaplanan tutar, 209 sayılı kanunun 5'inci maddesi gereğince ödenen sabit ek ödeme tutarından mahsup edilmeden ödenecek.

Öte yandan, 2. ve 3. basamak sağlık tesislerinde ilgili ek ödeme yönetmeliği kapsamında yer alan personele 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak suretiyle 4 ay boyunca ek ödeme yapılacak.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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