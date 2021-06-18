Binlerce kişiye ek ödeme müjdesi! Yüzde 100 artacak…

Söz konusu genelgeye göre Covid-19 salgını için oluşturulan aşı odalarında görev yapanlara ek ödeme, tabipler için yüzde 30, tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personelleri için yüzde 100 artırımlı uygulanıyor. Sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemeler, sağlık ordusunun yüzünü güldürecek…

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME MÜJDESİ!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında kurulan aşı odalarında görevli sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından, 81 ilin sağlık müdürlüğüne "Kovid-19 Pandemisi Nedeniyle Oluşturulan Aşı Odalarında Görev Yapan Personele Ek Ödeme" konulu genelge gönderildi.

Koronavirüs pandemisinin ortadan kaldırılması için aşı çalışmalarının hız kazandığı vurgulanan söz konusu genelgede, aşı odalarında görev alan sağlık personelinin motivasyonlarının artırılması için ek ödeme yapılacağı vurgulandı.

Genelgeye göre, ilgili yönetmelik kapsamındaki sağlık personelinden koronavirüs salgını için oluşturulan aşı odalarında aşı yapmak için görev yapanlara yapılacak ek ödeme, tabipler için yüzde 30, tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için yüzde 100 artırımlı olacak.