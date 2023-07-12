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Bir değil, iki değil, üç kez… Asgari ücret zammı için CHP’den yeni adım: Kanun teklifi verildi

12.07.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete ara zam sonrası CHP kanadından yeni bir hamle geldi. "Ekonomik kriz nedeniyle enflasyonun yükselmesi, temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını artırırken satın alma gücünün azalmasına yol açmaktadır” diyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu nedenle asgari ücretin enflasyon karşısında korunması gerekir. Bunun için de asgari ücretin dört ayda bir belirlenmesi ve enflasyona karşı asgari ücret alanların korunmasını talep ediyoruz. Konuyla ilgili bir kanun teklifi verdim" dedi.

Bir değil, iki değil, üç kez… Asgari ücret zammı için CHP’den yeni adım: Kanun teklifi verildi

Asgari ücret Temmuz 2023 zammı yüzde 34 artış ile 11.500 TL olmuştu. Geçtiğimiz seneden bu yana yılda iki kez belirlenen asgari ücret zammı için CHP’den dikkat çeken bir teklif geldi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücretin dört ayda bir belirlenmesi gerektiğini söyledi.

‘ASGARİ ÜCRET 4 AYDA BİR BELİRLENSİN’

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin etkilerinin her geçen gün artarak devam ettiğini, uzun süredir ekonomik anlamda yaşanan buhranın sosyal ve ekonomik dengeler üzerinde birçok olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

TÜRK LİRASI (211)

Ekonomik krizin özellikle dar gelirlilerin yaşamının daralmasına, yoksulluğun da giderek artmasına neden olduğunu ifade eden Gürer, bundan en çok etkilenen kesiminin asgari ücretle çalışanlar olduğunun altını çizdi. Yapılan düzenlemelere rağmen asgari ücretin "cebe girmeden eridiğini" söyleyen Gürer, "Ekonomik kriz nedeniyle enflasyonun yükselmesi, temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını artırırken satın alma gücünün azalmasına yol açmaktadır. Bu nedenle asgari ücretin enflasyon karşısında korunması gerekir. Bunun için de asgari ücretin dört ayda bir belirlenmesi ve enflasyona karşı asgari ücret alanların korunmasını talep ediyoruz. Konuyla ilgili bir kanun teklifi verdim." diye konuştu.

Gürer ayrıca binlerce kişinin lise ve üniversite öğrenciliği dönemlerinde yaptıkları stajları boyunca yatırılan sigorta primlerinin emeklilikte dikkate alınmadığı için mağduriyet yaşandığına dikkati çekerek, 18 yaşından önce staj yapan ya da çırak olarak işe başlayanların, işe başladıkları günün emeklilikte esas alınması için kanun teklifi verdiğini de kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret

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