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Bir kentteki tüm esnafa uyarı: ‘Hepsini kapatırız!’

25.11.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Edirne'nin meşhur lezzetlerinden tava ciğerinin satışında belirlenen tarife olan 75 TL'nin üzerine çıkan esnaflara kapatma cezası gelebileceğini dile getirdi.

Bir kentteki tüm esnafa uyarı: ‘Hepsini kapatırız!’

Edirne Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Edirne'nin meşhur lezzetlerinden tava ciğerinin satışında tarife dışı farklı fiyat uygulamaları nedeniyle ciğerci esnafını uyardı. Cingöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tava ciğerin farklı fiyat tarifeleriyle satıldığı bilgisinin kendilerine de geldiğini söyledi.

PORSİYONU İÇİN 75 TL BELİRLENDİ

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Porsiyonu 75 lira olan ciğerin farklı fiyatlarda satan esnafı disipline sevk ettiklerini belirten Cingöz, "Bizim uyguladığımız ceza sınırı da belli, en üst seviye yani 2 aidat, bu da 1300 liraya tekabül ediyor, tarifeye uymamanın tekrarlanması halinde bu cezanın iki katı ceza yazılıyor, en son durum kapatmaya kadar gidebilir." dedi.

YILBAŞINDAN SONRA TARİFE YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Ciğerci esnaflarından bir kısmının kendi birliklerine bir bölümünün de Edirne Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu ifade eden Cingöz, denetimlerin Ticaret Müdürlüğünce yapılması gerektiğini vurguladı. Hem esnafın hem de vatandaşın mağdur olmasını istemediklerini ifade eden Cingöz, yılbaşından sonra tarifenin yeniden değerlendirilebileceğini ifade etti.


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