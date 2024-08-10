Bir o yana bir bu yana savruldu, hafta sonunda yüz güldürdü! Altın fiyatı ve dolar/TL için İslam Memiş'ten tahmin: 'Muazzam olur ama çok riskli...'

ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı beklentileri ve Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik gelişmeler ile çok hareketli bir haftayı geride bırakan piyasalarda z raporu belli oldu. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,92 artışla 2 bin 619 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,11 yükselişle 17 bin 310 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 4 bin 290 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 345 liraya yükseldi.
Bu hafta ABD doları yüzde 1,03 değer kazanarak 33,5360, euro da yüzde 1,15 artışla 36,6370 liraya yükseldi.
BIST 100 endeksi, en düşük 9.733,35 ve en yüksek 10.193,88 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,40 değer kaybederek 9.907,38 puandan tamamladı.
Yurt dışına bakıldığında ons altın fiyatı birden fazla destek rüzgarıyla sağlam kalmaya devam ediyor. Altın fiyatı, Fed'in faiz indirimi beklentileri ve devam eden jeopolitik çatışmalar nedeniyle 2.400 doların üzerindeki kazanımlara tutunuyor.
Altın fiyatları, agresif faiz indirimi beklentileri, iş büyümesindeki keskin yavaşlama ve artan İşsizlik oranı nedeniyle olası bir ABD ekonomik yavaşlaması korkularıyla yaşanan borsadaki çöküş tarafından teşvik edildi.
Fed politika yapıcıları, soğuyan işgücü piyasası koşullarını kabul ediyor ve enflasyonun yoluna girdiğinden eminler, bu da bankanın yüzde 2 hedefine ilerlediğine olan inancı artırıyor. Bu kapsamda yetkililer, kararlarının borsadaki kargaşaya ve politik düşüncelere değil, ekonomik verilere dayanacağını açıkladılar. Perşembe günü, Chicago Fed Bankası Başkanı Austan Goolsbee, “Biz borsa piyasasına yanıt verme işinde değiliz. Biz istihdamı maksimize etme ve fiyatları istikrara kavuşturma işindeyiz” diye yorum yaparak konuya açıklık getirdi.
Bu arada, Orta Doğu'da artan gerginlikler altın'ın güvenli liman olarak cazibesini artırmaya devam ediyor. Yatırımcılar, İran'ın Tahran'da bir hava saldırısıyla Hamas liderinin öldürülmesine misilleme yapabileceğinden endişe ediyor.
Gelecek hafta ise piyasalarda deyim yerinde ise gerçek bir ‘kadar haftası’ olacak. Ons altın fiyatı Çarşamba günü yayınlanacak olan Temmuz ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini takip edecek. Enflasyon verileri, faiz indirimlerine yönelik mevcut piyasa beklentilerinin uygun olup olmadığını gösterecek.
Peki piyasaları ne bekliyor? Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcının aklındaki sorulara yanıt verdi. İşte o açıklamalar:
Deprem etkisinin piyasalarda geçtiğini düşünmüyorum. Belirsiz ve gergin bir haftanın iki gün boyunca devam edeceğini düşünüyorum. Yukarıda direnç seviyeleri var ama resesyon endişeleri fiyatlanıyor. Dolar kuru 33.80 direncini takip etmeyi sürdürecek. Ekonomik koşullara bakmak lazım, dış politikaya bakmak lazım. Trol orduları var köpürtüyorlar, insanlar umut ediyor.
Biz de doların düşük olmasını istiyoruz. Umut etmek farklı, gerçekler farklıdır. Hayaller 25 lira, gerçekler 33 lira. 40 üzerinde beklentimde değişiklik yok benim.
Ons altın şu anda 2402 dolarda. Ons altın tarafında kısa vadede 2380 - 2480 dolar aralığına odaklanacağız. 2380 dolar test edildi ve kırmızı çizgimize kadar çekildi, ardından 2402 dolara geldi. Borsalardaki çöküşler devam ederse aşağıda 2320 doları da telaffuz ettim. Bu kenarda risk olarak durmaya devam ediyor.
Gram altın serbest piyasalarda 2630 - 2640 lira. Ons altını takip etmelerini söyledik gram altın için. Dolar güçlü duruşunu koruduğu için ons altındaki gerilemeyi gram altında çok görmüyoruz. Ağustos ayında 2730 lira direnç seviyesini takip edeceğiz. Ons altında gerileme olursa, gram altında da gerileme olursa alım için muazzam olur. Piyasalar çok riskli. Diken üstünde, her an her şey olabilir.”