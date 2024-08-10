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Bir o yana bir bu yana savruldu, hafta sonunda yüz güldürdü! Altın fiyatı ve dolar/TL için İslam Memiş'ten tahmin: 'Muazzam olur ama çok riskli...'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
10.08.2024 07:43
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Dünya piyasalarında yaşanan Kara Pazartesi’nin ardından yaşanan toparlanma süreci devam ederken, ons altın fiyatı Cuma günü birçok olumlu etken nedeniyle genel olarak sağlam bir seyir izledi. Yurt içinde gram altın, çeyrek altın fiyatı ve dolar/TL kazandıran yatırım araçlarından oldu. Peki altın ve dolar fiyatı ne olur? Düşecek mi yükselecek mi? Piyasa Uzmanı İslam Memiş, “Ons altında gerileme olursa, gram altında da gerileme olursa alım için muazzam olur. Piyasalar çok riskli” diyerek anlattı.

Bir o yana bir bu yana savruldu, hafta sonunda yüz güldürdü! Altın fiyatı ve dolar/TL için İslam Memiş'ten tahmin: 'Muazzam olur ama çok riskli...'

ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı beklentileri ve Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik gelişmeler ile çok hareketli bir haftayı geride bırakan piyasalarda z raporu belli oldu. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,92 artışla 2 bin 619 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,11 yükselişle 17 bin 310 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 4 bin 290 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 345 liraya yükseldi.

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DOLAR VE EURODA YÜZDE 1’İN ÜZERİNDE SIÇRAMA

Bu hafta ABD doları yüzde 1,03 değer kazanarak 33,5360, euro da yüzde 1,15 artışla 36,6370 liraya yükseldi.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
33,49
33,50
% 0,04
23:59
Euro
36,60
36,63
% -0,04
23:59
İngiliz Sterlini
42,63
42,93
% 0,09
23:58
Avustralya Doları
22,00
22,02
% -0,07
23:59
İsviçre Frangı
38,69
38,72
% 0,10
23:59
Rus Rublesi
0,39
0,39
% -0,00
23:59
Çin Yuanı
4,67
4,68
% 0,01
23:59
İsveç Kronu
3,18
3,19
% -0,00
23:59

BORSA ADETA FACİAYI YAŞADI

BIST 100 endeksi, en düşük 9.733,35 ve en yüksek 10.193,88 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,40 değer kaybederek 9.907,38 puandan tamamladı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
301.75
7.586.000.737,50
% -0.08
18:10
ISCTR
13.01
5.267.957.010,27
% -4.48
18:10
EREGL
50.6
4.022.109.166,05
% -3.07
18:10
KCHOL
185.9
3.900.595.883,00
% -5.15
18:10
AKBNK
52.95
3.761.094.550,60
% -5.19
18:10

ONS ALTIN FİYATI KRİTİK SEVİYENİN ÜSTÜNDE TUTUNDU

Yurt dışına bakıldığında ons altın fiyatı birden fazla destek rüzgarıyla sağlam kalmaya devam ediyor. Altın fiyatı, Fed'in faiz indirimi beklentileri ve devam eden jeopolitik çatışmalar nedeniyle 2.400 doların üzerindeki kazanımlara tutunuyor.
Altın fiyatları, agresif faiz indirimi beklentileri, iş büyümesindeki keskin yavaşlama ve artan İşsizlik oranı nedeniyle olası bir ABD ekonomik yavaşlaması korkularıyla yaşanan borsadaki çöküş tarafından teşvik edildi.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.617,63
2.618,26
% 6,92
23:59
Ons Altın / TL
81.405,04
81.450,12
% 141,66
23:59
Ons Altın / USD
2.431,02
2.431,60
% 3,73
23:59
Çeyrek Altın
4.188,21
4.280,85
% 11,32
23:59
Yarım Altın
8.350,25
8.561,71
% 22,64
23:59
Ziynet Altın
16.752,86
17.071,05
% 45,14
23:59
Cumhuriyet Altını
17.571,00
17.837,00
% 91,00
17:00

“BORSA ÇÖKERSE ÇÖKSÜN, BİZ EKONOMİK VERİLERE BAKARIZ” MESAJI

Fed politika yapıcıları, soğuyan işgücü piyasası koşullarını kabul ediyor ve enflasyonun yoluna girdiğinden eminler, bu da bankanın yüzde 2 hedefine ilerlediğine olan inancı artırıyor. Bu kapsamda yetkililer, kararlarının borsadaki kargaşaya ve politik düşüncelere değil, ekonomik verilere dayanacağını açıkladılar. Perşembe günü, Chicago Fed Bankası Başkanı Austan Goolsbee, “Biz borsa piyasasına yanıt verme işinde değiliz. Biz istihdamı maksimize etme ve fiyatları istikrara kavuşturma işindeyiz” diye yorum yaparak konuya açıklık getirdi.

Bu arada, Orta Doğu'da artan gerginlikler altın'ın güvenli liman olarak cazibesini artırmaya devam ediyor. Yatırımcılar, İran'ın Tahran'da bir hava saldırısıyla Hamas liderinin öldürülmesine misilleme yapabileceğinden endişe ediyor.

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ALTIN FİYATLARININ GÖZÜ KULAĞI ABD ENFLASYON VERİSİNDE OLACAK

Gelecek hafta ise piyasalarda deyim yerinde ise gerçek bir ‘kadar haftası’ olacak. Ons altın fiyatı Çarşamba günü yayınlanacak olan Temmuz ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini takip edecek. Enflasyon verileri, faiz indirimlerine yönelik mevcut piyasa beklentilerinin uygun olup olmadığını gösterecek.

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İSLAM MEMİŞ’TEN PİYASA YORUMU

Peki piyasaları ne bekliyor? Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcının aklındaki sorulara yanıt verdi. İşte o açıklamalar:

Deprem etkisinin piyasalarda geçtiğini düşünmüyorum. Belirsiz ve gergin bir haftanın iki gün boyunca devam edeceğini düşünüyorum. Yukarıda direnç seviyeleri var ama resesyon endişeleri fiyatlanıyor. Dolar kuru 33.80 direncini takip etmeyi sürdürecek. Ekonomik koşullara bakmak lazım, dış politikaya bakmak lazım. Trol orduları var köpürtüyorlar, insanlar umut ediyor.

DOLAR (16)

"HAYALLER 25 LİRA, GERÇEKLER 33 LİRA"

Biz de doların düşük olmasını istiyoruz. Umut etmek farklı, gerçekler farklıdır. Hayaller 25 lira, gerçekler 33 lira. 40 üzerinde beklentimde değişiklik yok benim.

ONS ALTIN İÇİN KENARDA RİSK OLMAYA DEVAM EDİYOR

Ons altın şu anda 2402 dolarda. Ons altın tarafında kısa vadede 2380 - 2480 dolar aralığına odaklanacağız. 2380 dolar test edildi ve kırmızı çizgimize kadar çekildi, ardından 2402 dolara geldi. Borsalardaki çöküşler devam ederse aşağıda 2320 doları da telaffuz ettim. Bu kenarda risk olarak durmaya devam ediyor.

ONS ALTIN (2)

GRAM ALTIN TAHMİNİ

Gram altın serbest piyasalarda 2630 - 2640 lira. Ons altını takip etmelerini söyledik gram altın için. Dolar güçlü duruşunu koruduğu için ons altındaki gerilemeyi gram altında çok görmüyoruz. Ağustos ayında 2730 lira direnç seviyesini takip edeceğiz. Ons altında gerileme olursa, gram altında da gerileme olursa alım için muazzam olur. Piyasalar çok riskli. Diken üstünde, her an her şey olabilir.”

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Altın dolar
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