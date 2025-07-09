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Bir sigara grubuna daha zam! Fiyatlar baştan aşağı değişti... İşte en pahalı ve en ucuz sigara

Sigaraya gelmeye devam ediyor. ÖTV güncellemesinin ardından sigara fiyatlarına art arda zamlar geliyor. JTI, BAT ve Imperial Tobacco grubunun ardından Philip Morris grubu sigaralara da zam geldi. Peki, en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu? İşte güncel sigara fiyatları ve en düşük, en yüksek rakamlar...

Bir sigara grubuna daha zam! Fiyatlar baştan aşağı değişti... İşte en pahalı ve en ucuz sigara
Hande Dağ

Sigaraya fiyatlarına yeni zam! Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz'da açıklanmıştı. Enflasyon verileriyle beraber ÖTV güncellemesi de gerçekleşmişti. ÖTV güncellemesi sonrası sigara grupları da peş peşe zamlı fiyatları duyurmaya başladı.

Bir sigara grubuna daha zam! Fiyatlar baştan aşağı değişti... İşte en pahalı ve en ucuz sigara 1

BİR SİGARA GRUBU DAHA DUYURDU

Sigaraya ilk zam JTI grubundan gelmiş, onu da BAT grubu takip etmişti. Daha sonra Imperial Tobacco grubundan da zamlı fiyat açıklaması gelirken son zamlı fiyatları duyuran ise Philip Morris grubu oldu.

Bir sigara grubuna daha zam! Fiyatlar baştan aşağı değişti... İşte en pahalı ve en ucuz sigara 2

ZAMLI SİGARA FİYATLARI

JTI grubunun sattığı en ucuz sigara 80 TL, en pahalı sigara 96 TL
Bat grubunun sattığı en ucuz sigara 80 TL, en pahalı sigara 96 TL
Imperial Tobacco grubunun sattığı en ucuz sigara 79 TL, en pahalı sigara 91 TL
Philip Morris grubunun sattığı en ucuz sigara 85 TL, en pahalı sigara 94 TL

Bir sigara grubuna daha zam! Fiyatlar baştan aşağı değişti... İşte en pahalı ve en ucuz sigara 3

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