Bir sigara grubuna daha zam! Fiyatlar baştan aşağı değişti... İşte en pahalı ve en ucuz sigara

Sigaraya fiyatlarına yeni zam! Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz'da açıklanmıştı. Enflasyon verileriyle beraber ÖTV güncellemesi de gerçekleşmişti. ÖTV güncellemesi sonrası sigara grupları da peş peşe zamlı fiyatları duyurmaya başladı.

BİR SİGARA GRUBU DAHA DUYURDU

Sigaraya ilk zam JTI grubundan gelmiş, onu da BAT grubu takip etmişti. Daha sonra Imperial Tobacco grubundan da zamlı fiyat açıklaması gelirken son zamlı fiyatları duyuran ise Philip Morris grubu oldu.

ZAMLI SİGARA FİYATLARI

JTI grubunun sattığı en ucuz sigara 80 TL, en pahalı sigara 96 TL

Bat grubunun sattığı en ucuz sigara 80 TL, en pahalı sigara 96 TL

Imperial Tobacco grubunun sattığı en ucuz sigara 79 TL, en pahalı sigara 91 TL

Philip Morris grubunun sattığı en ucuz sigara 85 TL, en pahalı sigara 94 TL