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Bir zamanlar yurttaşın cebinin dostu esnaf lokantaları şimdilerde isyan ediyor! Sosyal medyada gündem oldu: "Az çorba içen, az ekmek yiyecek"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
21.01.2025 09:53
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Ekonomik sıkıntı yaşayan esnaf lokantaları, karnını doyurmak için bir kase çorba yanında bolca ekmek yiyen müşterisine yazılı uyarıda bulundu. İzmit'te bir esnaf lokantasının, çorba yanında verilen ekmeğe getirdiği yeni düzenleme sosyal medyada dikkat çekti. Artık ekmeğin 15 TL olduğu belirtilen lokantada, duvara asılan yazı gündem oldu.

Bir zamanlar yurttaşın cebinin dostu esnaf lokantaları şimdilerde isyan ediyor! Sosyal medyada gündem oldu: "Az çorba içen, az ekmek yiyecek"

Eskiden ekmek için herhangi bir ücret alınmayan esnaf lokantalarında, son dönemde gelen zamlara karşı esnaflar da farklı çözümler geliştirmeye başladı.

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ESNAFTAN SERT ÇIKIŞ

İzmit’teki bu lokanta, ekmekle birlikte sunulan çorba veya yemeklerin miktarına göre ekmek yenilmesi gerektiğini belirterek, "Az çorbayla 1 ekmek yiyen, ekmeğini alsın öyle gelsin" ifadesini kullandı. Bu düzenleme sadece çorba için değil, "az kuru" yemekler için de geçerli.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Esnafın getirdiği bu yeni uygulama, sosyal medya kullanıcıları tarafından geniş bir şekilde tartışılmaya başlandı. Pek çok kişi sosyal medya üzerinden, ekonomideki zorlukların hem esnafa hem de vatandaşa etkisini dile getirdi.

BİR ESNAF LOKANTASINDA ORTALAMA ÇORBA ÜCRETLERİ İSE ŞU ŞEKİLDEDİR:

Süzme Mercimek Çorbası 80 TL

Ezogelin Çorbası 80 TL

Tavuk Suyu Çorbası 95 TL

Kelle Paça Çorbası 150 TL

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Esnaf çorba ekmek lokanta
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