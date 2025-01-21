Bir zamanlar yurttaşın cebinin dostu esnaf lokantaları şimdilerde isyan ediyor! Sosyal medyada gündem oldu: "Az çorba içen, az ekmek yiyecek"

Eskiden ekmek için herhangi bir ücret alınmayan esnaf lokantalarında, son dönemde gelen zamlara karşı esnaflar da farklı çözümler geliştirmeye başladı.
İzmit’teki bu lokanta, ekmekle birlikte sunulan çorba veya yemeklerin miktarına göre ekmek yenilmesi gerektiğini belirterek, "Az çorbayla 1 ekmek yiyen, ekmeğini alsın öyle gelsin" ifadesini kullandı. Bu düzenleme sadece çorba için değil, "az kuru" yemekler için de geçerli.
Esnafın getirdiği bu yeni uygulama, sosyal medya kullanıcıları tarafından geniş bir şekilde tartışılmaya başlandı. Pek çok kişi sosyal medya üzerinden, ekonomideki zorlukların hem esnafa hem de vatandaşa etkisini dile getirdi.
Süzme Mercimek Çorbası 80 TL
Ezogelin Çorbası 80 TL
Tavuk Suyu Çorbası 95 TL
Kelle Paça Çorbası 150 TL
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