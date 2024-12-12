Bitcoin 100 bin doları aşmıştı! Trump'tan yeni kripto para mesajı: Piyasayı heyecanlandıran sözler

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilmesi dolayısıyla New York Menkul Kıymetler Borsası'nın bugünkü açılış zilini çaldı.
Açılış zilini çalmadan önce konuşan Trump, bunun kendisi için "büyük bir onur" olduğunu belirtti. Trump, konuşmasında, ABD'ye 1 milyar dolar veya daha fazla tutarda yatırım yapacaklar için izin süreçlerinin hızlandırılacağı da dahil olmak üzere daha önce duyurduğu politikalarından bahsetti.
Açıklamasının devamında açıklama yapan Trump, kripto paralarla ilgili "Harika bir şey yapacağım" dedi.
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