Bitcoin 100 bin doları aşmıştı! Trump'tan yeni kripto para mesajı: Piyasayı heyecanlandıran sözler

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilmesi dolayısıyla New York Menkul Kıymetler Borsası'nın bugünkü açılış zilini çaldı.

İZİN SÜREÇLERİ HIZLANACAK

Açılış zilini çalmadan önce konuşan Trump, bunun kendisi için "büyük bir onur" olduğunu belirtti. Trump, konuşmasında, ABD'ye 1 milyar dolar veya daha fazla tutarda yatırım yapacaklar için izin süreçlerinin hızlandırılacağı da dahil olmak üzere daha önce duyurduğu politikalarından bahsetti.

KRİPTO PARA MESAJI

Açıklamasının devamında açıklama yapan Trump, kripto paralarla ilgili "Harika bir şey yapacağım" dedi.