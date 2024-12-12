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Bitcoin 100 bin doları aşmıştı! Trump'tan yeni kripto para mesajı: Piyasayı heyecanlandıran sözler

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
12.12.2024 19:02
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ABD seçimlerinden önce kripto paralarla ilgili olumlu mesajlar veren Trump'tan yine piyasayı hareketlendirecek sözler geldi. Trump'ın seçilmesiyle birlikte Bitcoin tarihinde 100 bin doları aştı. New York Menkul Kıymetler Borsası'nın bugünkü açılış zilini çalan Trump "Kriptoyla harika bir şey yapacağım" dedi.

Bitcoin 100 bin doları aşmıştı! Trump'tan yeni kripto para mesajı: Piyasayı heyecanlandıran sözler

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilmesi dolayısıyla New York Menkul Kıymetler Borsası'nın bugünkü açılış zilini çaldı.

İZİN SÜREÇLERİ HIZLANACAK

Açılış zilini çalmadan önce konuşan Trump, bunun kendisi için "büyük bir onur" olduğunu belirtti. Trump, konuşmasında, ABD'ye 1 milyar dolar veya daha fazla tutarda yatırım yapacaklar için izin süreçlerinin hızlandırılacağı da dahil olmak üzere daha önce duyurduğu politikalarından bahsetti.

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KRİPTO PARA MESAJI

Açıklamasının devamında açıklama yapan Trump, kripto paralarla ilgili "Harika bir şey yapacağım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Donald Trump Kripto para
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