Bitcoin bir ülkenin daha para birimi oldu

Orta Amerika ülkesi El Salvador, geçen yıl eylül ayında kripto para birimi olan Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etmişti. Bu karar ile El Salvador, Bitcoin’in yasal para birimi haline getiren dünyadaki ilk ülke olarak tarihe geçmişti. Orta Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı da Bitcoin'i ülkenin yasal para birimi olarak kabul ettiğini açıkladı.

SADECE NÜFUSUN YÜZDE 4'Ü İNTERNETE ERİŞEBİLİYOR

Kararın, Orta Afrika Cumhuriyeti’ni dünyanın en cesur ve en vizyoner ülkeleri arasına soktuğu ifade edildi. Herhangi bir kripto para birimini kullanmak için internet gerekli olurken, WorldData internet sitesine göre 2019'da Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yaşayanların sadece yüzde 4'ü internete erişebildi.

Ülkede şu anda Afrika'daki diğer eski Fransız kolonilerinin çoğunun kullandığı Fransız destekli CFA frangı kullanılıyor.

Kaynak: İHA

