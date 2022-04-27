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Bitcoin bir ülkenin daha para birimi oldu

27.04.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Orta Afrika Cumhuriyeti, Bitcoin'i resmi para birimi olarak ilan etti. Orta Afrika Cumhuriyeti'nin bu kararının ardından Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ülke sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

Bitcoin bir ülkenin daha para birimi oldu

Orta Amerika ülkesi El Salvador, geçen yıl eylül ayında kripto para birimi olan Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etmişti. Bu karar ile El Salvador, Bitcoin’in yasal para birimi haline getiren dünyadaki ilk ülke olarak tarihe geçmişti. Orta Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı da Bitcoin'i ülkenin yasal para birimi olarak kabul ettiğini açıkladı.

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Kararın, Orta Afrika Cumhuriyeti’ni dünyanın en cesur ve en vizyoner ülkeleri arasına soktuğu ifade edildi. Herhangi bir kripto para birimini kullanmak için internet gerekli olurken, WorldData internet sitesine göre 2019'da Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yaşayanların sadece yüzde 4'ü internete erişebildi.

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Ülkede şu anda Afrika'daki diğer eski Fransız kolonilerinin çoğunun kullandığı Fransız destekli CFA frangı kullanılıyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Orta Afrika Cumhuriyeti
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