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Bitcoin (BTC) ne kadar, kaç dolar? 1 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum!

01.08.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 1 Ağustos Pazartesi günü, yani haftanın birinci gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl yatırımcısına kazandıran kripto paralar bu yıl oldukça değer kaybetti. Peki Bitcoin (BTC) ne kadar, kaç dolar? 1 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Ripple ne kadar oldu? İşte 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü kripto paralarda son durum...

Bitcoin (BTC) ne kadar, kaç dolar? 1 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum!

Bitcoin ve kripto para piyasaları 1 Ağustos Paaartesi günü de yakından takip ediliyor. Kripto paralar son dönemlerin popüler yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Kripto paralarda ayı sezonunun ne zaman sona ereceği merak edilirken, güncel fiyatlar da araştırılmaya başlandı. Peki Bitcoin (BTC) ne kadar, kaç dolar? 1 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum ve detaylar haberimizde...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 1 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

Bitcoin 1 Ağustos Pazartesi günü 418.262,48 TL alış, 418.223,30 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 1 Ağustos Pazartesi günü günü yüzde 1,61 düşüş gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 23.379,68 Bitcoin'in satış fiyatı 23.377,49 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 1 Ağustos Pazartesi günü yüzde 0,19 düştü. Ethereum'un alış fiyatı 1.693,3000 satış fiyatı ise 1.693,2900 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 1 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

1 Ağustos Pazartesi günü Ethereum'un alış fiyatı 30.293,1370 TL, satış fiyatı 30.292,9581TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 1 Ağustos Pazartesi günü yüzde 1,15 düştü. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0699 Dolar, satış fiyatı 0,0698 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 1 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

1 Ağustos Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 1,2496, satış fiyatı ise 1,2494TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 1 Ağustos Pazartesi günü yüzde 1,49 azaldı.
Ripple alış fiyatı 0,3825 dolar, satış fiyatı ise 0,3824 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 1 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,8429 TL, satış fiyatı ise 6,8411 TL oldu.

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