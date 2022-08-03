Bitcoin (BTC) ne kadar, kaç dolar? 3 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Ripple ne kadar oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları 3 Ağustos Çarşamba günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar "3 Ağustos 2022 Bitcoin ne kadar, kaç dolar oldu, yükselecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 3 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple dahil olmak üzere kripto paralarda son durum...

BİTCOİN KAÇ TL? 3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

Bitcoin 3 Ağustos Çarşamba günü 410.057,59 TL alış, 410.027,04 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 3 Ağustos Çarşamba günü günü yüzde 1,61 düşüş gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 23.379,68 Bitcoin'in satış fiyatı 23.377,49 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 3 Ağustos Çarşamba günü yüzde 2,12 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 1.615,0100 satış fiyatı ise 1.615,0000 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

3 Ağustos Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 29.026,5747 TL, satış fiyatı 329.026,3950 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 3 Ağustos Çarşamba günü yüzde 0,65 arttı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0666 Dolar, satış fiyatı 0,0666 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

3 Ağustos Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,1970, satış fiyatı ise 1,1968 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 3 Ağustos Çarşamba günü yüzde 1,80 azaldı.

Ripple alış fiyatı 0,3659 dolar, satış fiyatı ise 0,3658 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,5763 TL, satış fiyatı ise 6,5745 TL oldu.

