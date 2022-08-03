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Bitcoin (BTC) ne kadar, kaç dolar? 3 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Ripple ne kadar oldu?

03.08.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 3 Ağustos Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto paralar bugün de birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Kripto paralarda son durum merak konusu oldu. Peki Bitcoin (BTC) ne kadar, kaç dolar? 3 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Ripple ne kadar oldu? İşte detaylar..

Bitcoin (BTC) ne kadar, kaç dolar? 3 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Ripple ne kadar oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları 3 Ağustos Çarşamba günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar "3 Ağustos 2022 Bitcoin ne kadar, kaç dolar oldu, yükselecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 3 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple dahil olmak üzere kripto paralarda son durum...

BİTCOİN KAÇ TL? 3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

Bitcoin 3 Ağustos Çarşamba günü 410.057,59 TL alış, 410.027,04 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 3 Ağustos Çarşamba günü günü yüzde 1,61 düşüş gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 23.379,68 Bitcoin'in satış fiyatı 23.377,49 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 3 Ağustos Çarşamba günü yüzde 2,12 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 1.615,0100 satış fiyatı ise 1.615,0000 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

3 Ağustos Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 29.026,5747 TL, satış fiyatı 329.026,3950 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 3 Ağustos Çarşamba günü yüzde 0,65 arttı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0666 Dolar, satış fiyatı 0,0666 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

3 Ağustos Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,1970, satış fiyatı ise 1,1968 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 3 Ağustos Çarşamba günü yüzde 1,80 azaldı.
Ripple alış fiyatı 0,3659 dolar, satış fiyatı ise 0,3658 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,5763 TL, satış fiyatı ise 6,5745 TL oldu.

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