FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bitcoin'de ETF mesaisi: Onay önündeki önemli engel aşıldı

Bitcoin'de ETF mesaisi: Onay önündeki önemli engel aşıldı

07.01.2024 09:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ETF'lerini piyasaya sürmek isteyen kurumların önümüzdeki günlerde ABD'li düzenleyicilerden onay alma yolunda önemli bir engeli aştığı belirtildi. Onayın ardından bir sonraki iş günü işlemlerin başlaması bekleniyor.

Bitcoin'de ETF mesaisi: Onay önündeki önemli engel aşıldı

Bitcoin ETF'lerini piyasaya sürmek isteyen kurumların önümüzdeki günlerde ABD'li düzenleyicilerden onay alma yolunda önemli bir engeli aştığı belirtildi. Söz konusu belgeler 19b-4 başvuruları olarak bilinen ve borsalarda ETF'lerin işlem görmesini sağlayacak kural değişikliklerine ilişkin teklifler niteliğinde.

Bloomberg'de yer alan habere göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) personeli, ETF'leri halka açmak isteyen birkaç borsa ve ihraççıya Cuma günü en kısa sürede önemli bir belgenin son halini sunmaları gerektiğini söyledi. Bu kişilerden ikisi, son değişikliklerden sonra personelin birkaç firmanın evrakları hakkında ek bir geri bildirimde bulunmadığını söyledi.

Söz konusu belgeler 19b-4 başvuruları olarak bilinen ve borsalarda ETF'lerin işlem görmesini sağlayacak kural değişikliklerine ilişkin teklifler niteliğinde. BlackRock Inc., Grayscale Investments ve diğerlerinin ETF'leri de dahil olmak üzere bu güncellenmiş belgelerin bir kısmı Cuma akşamı yayınlandı.

Süreç hakkında bilgi sahibi olan bir başka kişiye göre, SEC komisyon üyelerinin başvuruları önümüzdeki hafta değerlendirmeleri bekleniyor. ETF onayları genellikle komisyon üyeleri tarafından oylanmadan SEC personeline devredilebiliyor. SEC personelinin tüm firmaların 19b-4 başvuruları için ek bir geri bildirimde bulunup bulunmadığı belli değil.

Onayın ardından bir sonraki iş günü işlemlerin başlaması bekleniyor
İhraççıların ayrıca SEC'in ETF'ler için prospektüs belgeleri olan S-1 dosyalarının son versiyonlarını imzalamaları gerekiyor. Söz konusu kişilerden biri, SEC'in ihraççılara güncellenmiş S-1'leri dosyalamaları için Pazartesi günü Washington saatiyle sabah 8'e kadar süre verdiğini söyledi. 19b-4 ve S-1 formlarının SEC onayı aynı anda gerçekleşmesi olasılık dahilindr. Ancak genel olarak S-1'ler 19b-4'lerden sonra onaylanıyor.

Her iki onayın da alınması halinde, ETF'ler bir sonraki iş gününden itibaren işlem görmeye başlayabilir.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatları belli olduZorunlu trafik sigortasında tavan fiyatları belli oldu
Murat Kurum'un ilk ve en önemli seçim vaadi! Murat Kurum'un ilk ve en önemli seçim vaadi!
Dondurma üretimi için yeni kararDondurma üretimi için yeni karar
Anahtar Kelimeler:
bitcoin etf onay
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler'in Real Madrid formasıyla kullandığı frikik direkten döndü!

Arda Güler'in Real Madrid formasıyla kullandığı frikik direkten döndü!

AK Parti'nin 3 ilde daha adayları belli oldu!

AK Parti'nin 3 ilde daha adayları belli oldu!

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu, ilk açıklama geldi! Son 24 saat...

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu, ilk açıklama geldi! Son 24 saat...

Emekli zammında herkesin atladığı 'yüzde 4' detayı!

Emekli zammında herkesin atladığı 'yüzde 4' detayı!

Kredi kartı ile araç muayene ücretleri için ‘haksız komisyon’ tepkisi

Kredi kartı ile araç muayene ücretleri için ‘haksız komisyon’ tepkisi

Bakan Işıkhan’dan memur zammı açıklaması

Bakan Işıkhan’dan memur zammı açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.