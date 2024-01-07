Bitcoin'de ETF mesaisi: Onay önündeki önemli engel aşıldı

Bitcoin ETF'lerini piyasaya sürmek isteyen kurumların önümüzdeki günlerde ABD'li düzenleyicilerden onay alma yolunda önemli bir engeli aştığı belirtildi. Söz konusu belgeler 19b-4 başvuruları olarak bilinen ve borsalarda ETF'lerin işlem görmesini sağlayacak kural değişikliklerine ilişkin teklifler niteliğinde.

Bloomberg'de yer alan habere göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) personeli, ETF'leri halka açmak isteyen birkaç borsa ve ihraççıya Cuma günü en kısa sürede önemli bir belgenin son halini sunmaları gerektiğini söyledi. Bu kişilerden ikisi, son değişikliklerden sonra personelin birkaç firmanın evrakları hakkında ek bir geri bildirimde bulunmadığını söyledi.

Söz konusu belgeler 19b-4 başvuruları olarak bilinen ve borsalarda ETF'lerin işlem görmesini sağlayacak kural değişikliklerine ilişkin teklifler niteliğinde. BlackRock Inc., Grayscale Investments ve diğerlerinin ETF'leri de dahil olmak üzere bu güncellenmiş belgelerin bir kısmı Cuma akşamı yayınlandı.

Süreç hakkında bilgi sahibi olan bir başka kişiye göre, SEC komisyon üyelerinin başvuruları önümüzdeki hafta değerlendirmeleri bekleniyor. ETF onayları genellikle komisyon üyeleri tarafından oylanmadan SEC personeline devredilebiliyor. SEC personelinin tüm firmaların 19b-4 başvuruları için ek bir geri bildirimde bulunup bulunmadığı belli değil.

Onayın ardından bir sonraki iş günü işlemlerin başlaması bekleniyor

İhraççıların ayrıca SEC'in ETF'ler için prospektüs belgeleri olan S-1 dosyalarının son versiyonlarını imzalamaları gerekiyor. Söz konusu kişilerden biri, SEC'in ihraççılara güncellenmiş S-1'leri dosyalamaları için Pazartesi günü Washington saatiyle sabah 8'e kadar süre verdiğini söyledi. 19b-4 ve S-1 formlarının SEC onayı aynı anda gerçekleşmesi olasılık dahilindr. Ancak genel olarak S-1'ler 19b-4'lerden sonra onaylanıyor.

Her iki onayın da alınması halinde, ETF'ler bir sonraki iş gününden itibaren işlem görmeye başlayabilir.





