BITCOIN'DE SERT DÜŞÜŞ! 9 Kasım Bir Bitcoin kaç dolar? İşte 9 Kasım 2022 Çarşamba BTC, Ethereum ve Dogecoin fiyatları!

Bitcoin ile ilgili son dakika gelişmeleri en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX’in çöküşünün ardından yakından takip ediliyor. Peki, bir Bitcoin kaç dolar? 9 Kasım 2022 Çarşamba Ethereum, Dogecoin, Ripple ve Bitcoin fiyatlar ve detaylar haberimizde...

BİTCOİN KAÇ TL? 9 KASIM 2022 ÇARŞAMBA

Bitcoin bugün 328.399,26 TL alış, 328.394,42 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri bugün yüzde 10,50 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 17.636,91 Bitcoin'in satış fiyatı 17.636,65 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 9 Kasım Çarşamba günü yüzde 17,76 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.189,8800 , satış fiyatı ise 1.189,8700 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 9 KASIM 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ethereum'un alış fiyatı 22.155,5656 , satış fiyatı ise 22.155,3794 TL oldu.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri bugün yüzde 19,06 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0824 Dolar, satış fiyatı 0,0823 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 9 KASIM 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,5337 satış fiyatı ise 1,5332 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 9 Kasım Çarşamba günü günü yüzde 16,47 düştü. Ripple alış fiyatı 0,3673 dolar, satış fiyatı ise 0,3672 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 9 KASIM 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,8391 TL, satış fiyatı ise 6,8373 TL oldu.

