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Bitcoin'de yükseliş sürüyor: Aralık 2021'den bu yana ilk! 50 bin doları aştı

13.02.2024 14:44 | Son Güncelleme:
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Kripto para birimi Bitcoin, Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doların üzerinde işlem görüyor. Analistler Bitcoin'deki yükselişi yorumladı.

Bitcoin'de yükseliş sürüyor: Aralık 2021'den bu yana ilk! 50 bin doları aştı

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doların üzerinde işlem görüyor.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 2,3 artarak 1 trilyon 850 milyar doları aştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin ETF'lerine yatırımların artışını sürdürmesiyle son 24 saatte yüzde 3,8'den fazla değer kazandı.

Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.

Dün TSİ 20.30 itibarıyla 50 bin 195 dolardan işlem gören Bitcoin, Aralık 2021'den bu yana en yüksek değerine ulaştı. Bitcoin'in haftalık değer kazancı da yüzde 17,4'ü aştı.

Bitcoin, Ekim 2023'ten bu yana yüzde 80'den fazla değer kazandı ancak Kasım 2021'deki 68 bin 990 dolar olan rekor seviyesinden hala çok uzakta bulunuyor. Bitcoin'in fiyatı geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.

ANALİSTLERDEN BİTCOİN YORUMU

Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.

Çin'de gevşeyen para politikası da Bitcoin'in fiyatındaki yükselişin bir başka nedeni olarak gösteriliyor.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 3,4 değer kazanarak 2 bin 606 dolar seviyesine ulaştı. Ethereum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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bitcoin etf onay
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