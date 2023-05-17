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Bitcoin kaç dolar, kaç TL? 17 Mayıs 2023 Çarşamba Ethereum, Dogecoin, Ripple, Bitcoin fiyatları canlı takip ekranı

17.05.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin fiyatına dair son dakika gelişmeleri 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto para birimleri ile birlikte merak konusu oldu. Öte yandan, Dolar son kapanışını 19.7406 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.7188 liradan, satış fiyatı ise 19.7626 liradan işlem görüyor. Peki, 17 Mayıs 2023 Bitcoin kaç dolar? Bitcoin kaç TL? İşte 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü Ethereum, Dogecoin, Ripple, BTC fiyatları canlı ve anlık takip ekranı...

Bitcoin kaç dolar, kaç TL? 17 Mayıs 2023 Çarşamba Ethereum, Dogecoin, Ripple, Bitcoin fiyatları canlı takip ekranı

Bitcoin fiyatı 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları ile birlikte arama motorlarında sorgulanıyor. Ethereum, Dogecoin, Ripple, Bitcoin fiyatları merak edildi. İşte 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü Bitcoin dolar ve TL fiyatı...

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BİTCOİN KAÇ TL? 17 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA

Bitcoin bugün 550.917,03 TL alış, 550.916,83 TL satış fiyatından işlem görüyor

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin bugün yüzde 0,17 düşüşle 27.072,09 dolar alış, 27.072,08 dolar satış fiyatından işlem görüyor

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 17 Mayıs günü yüzde 0,84 artış gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.826,5300 , satış fiyatı ise 1.826,5200 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 17 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA

Bugün Ethereum'un alış fiyatı 37.169,8855, satış fiyatı ise 37.169,6820 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri bugün yüzde 1,78 artış gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0731 Dolar, satış fiyatı 0,0731Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 17 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA

Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,4872 satış fiyatı ise 1,4870 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 17 Mayıs günü günü yüzde 7.75 arış gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,4577 dolar, satış fiyatı ise 0,4576 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 17 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 9,3142 TL, satış fiyatı ise 9,3122 TL oldu.

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