Bitcoin kaç dolar, kaç TL? 17 Mayıs 2023 Çarşamba Ethereum, Dogecoin, Ripple, Bitcoin fiyatları canlı takip ekranı

Bitcoin fiyatı 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları ile birlikte arama motorlarında sorgulanıyor. Ethereum, Dogecoin, Ripple, Bitcoin fiyatları merak edildi. İşte 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü Bitcoin dolar ve TL fiyatı...
Bitcoin bugün 550.917,03 TL alış, 550.916,83 TL satış fiyatından işlem görüyor
Bitcoin bugün yüzde 0,17 düşüşle 27.072,09 dolar alış, 27.072,08 dolar satış fiyatından işlem görüyor
Ethereum'un değeri 17 Mayıs günü yüzde 0,84 artış gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.826,5300 , satış fiyatı ise 1.826,5200 Dolar oldu.
Bugün Ethereum'un alış fiyatı 37.169,8855, satış fiyatı ise 37.169,6820 TL oldu.
Dogecoin'in değeri bugün yüzde 1,78 artış gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0731 Dolar, satış fiyatı 0,0731Dolar oldu.
Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,4872 satış fiyatı ise 1,4870 TL oldu.
Ripple 17 Mayıs günü günü yüzde 7.75 arış gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,4577 dolar, satış fiyatı ise 0,4576 dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 9,3142 TL, satış fiyatı ise 9,3122 TL oldu.