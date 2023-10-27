Bitcoin mi alınır TUPRS mı?

Bu olumlu büyüme trendinin arkasında çeşitli faktörler bulunuyor. Özellikle tüketici harcamaları, özel envanter yatırımları, ihracat, eyalet ve yerel hükümet harcamaları, federal hükümet harcamaları ve konut sabit yatırımlarındaki artışlar, ABD ekonomisinin büyümesine önemli katkı sağladı. Tüketicilerin harcama gücündeki artış ve kamu sektörünün yatırımlarının artırılması, ekonomik büyümeyi destekledi.

Ancak, büyümenin olumsuz bir yönü de vardı. İthalatın artması, büyümeyi olumsuz etkileyen bir faktör olarak öne çıktı. İthalattaki artış, ülkenin dış ticaret dengesine etki ederek büyümeyi kısmen frenledi.

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Grafik TradingView’den

Bitcoin grafik, 35.305 TL seviyesinde dirençle karşılaştı ve 34.000 TL'ye geri tepme gerçekleşti. Bu artış, 26.000 TL seviyesinden al sinyalleri sonrası gerçekleşmişti.

Ultra MACD maalesef olumsuz sinyaller gösteriyor. Bu nedenle Bitcoin'in 700 milyar dolarlık bir varlık olduğunu unutmamak önemlidir.

Bitcoin'in fiyatıyla ilgili olarak, 35.000 TL seviyesine ulaşılmasıyla ilgili beklentiler artmış durumda. Hatta bazıları, hızla 45.000 TL'ye yükseleceğini düşünüyor. Ancak, bu tür tahminlere karşı dikkatli olunmalıdır.

Sonuç olarak, ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 2,9 arttı. Özellikle gıda ve enerji harcamaları dikkate alınmadığında, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 2,4 artış gösterdi. Bu, enflasyonun yükseldiğini gösteriyor ve piyasa beklentileri, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin biraz daha yüksek, yüzde 2,5 artmasını bekliyordu.

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Grafik TradingView’den

Bunun yanında, Bitcoin’e göre TUPRS daha güçlü ilerlemektedir. Rusya ile yakınlaşmamız ve yeni bulunan gaz rezervleri ile kışa hiç olmadığı kadar güçlü ve gaz rezervi ile girmiş olacağız. Yüzde 5.76 yükselen Tüpraş'ın faaliyetlerini 2050 yılına kadar karbon nötr hale getirme hedefi doğrultusunda 2022-2030 arasında ortalama 320 milyon Dolar, 2031-2035 arasında ortalama 400 milyon Dolar yatırım hedeflenmektedir.

Bu yatırımların sürdürülebilir rafinaj, sıfır karbon elektrik, biyoyakıtlar ve yeşil hidrojen alanlarındaki faaliyetler için önemli katalizörler olduğuna inanılmaktadır.

İlk direnç 140 sonrasında 157 direnci önem taşımaktadır. Ayrıca, şirketin stratejik dönüşüm planı kapsamında ortalama 80% düzeyinde temettü dağıtım oranı hedeflerinin de uzun vadeli yatırımlar için risk oranı düşük bir varlık olarak görülmektedir.

Sonuç olarak, ABD ekonomisinin büyümesi geleneksel ve regülasyon içinde olan piyasalar için olumlu haber. Her ne kadar ABD-İsrail zulmü artsa da, her şey inceldiği yerden kopar zulüm kalınlaştığı zaman kopar. Savaş suçları ve çocuk katline sessiz kalan bir dünyada yönetmelik, hukuk ve kuralın icazeti de tartışılır tabi ki. BIST İsrail’in genişleme politikasına olumsuz tepkiler veriyor. Uzmanlar, sadece İsrail parasının çıkmadığını ve İsrail’in terör politikasının BIST’in ilerlemesini geciktirdiğini de varsaymaktadır.







