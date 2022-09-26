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Bitcoin ne kadar? 26 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

26.09.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 26 Eylül 2022 Pazartesi günü yani haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dogecoin ve Ripple'ın dolar ve TL alış satım fiyatı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Bitcoin ne kadar? 26 Eylül Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu? İşte merak edilen soruların yanıtı ve kripto paralarda son durum...

Bitcoin ne kadar? 26 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar merak edildi. Son dönemlerin sıklıkla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan kripto para piyasasına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen kişiler "Bitcoin ne kadar?", "26 Eylül Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?" soru ve konu başlıklarını arama motorlarında sorgulanıyor. Bizde BTC de dahil olmak üzere Ethereum, Dogecoin ve Ripple güncel fiyatlarına haberimizde yer verdik.

BİTCOİN KAÇ TL? 26 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

Bitcoin bugün 349.315,85 TL alış, 349.300,43 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri bugün yüzde 0,84 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 18.795,58, Bitcoin'in satış fiyatı 18.794,75 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 26 Eylül Pazartesi günü yüzde 2,20 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.292,2400, satış fiyatı ise 1.292,2300 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 26 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

Bugün Ethereum'un alış fiyatı 24.016,2804, satış fiyatı 24.016,0946 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri bugün yüzde 2,62 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0610 Dolar, satış fiyatı 0,0610 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 26 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,1342 satış fiyatı ise 1,1341 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 26 Eylül Pazartesi günü günü yüzde 1,28 düşüş gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,4793 dolar, satış fiyatı ise 0,4792 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 26 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 8,9078 TL, satış fiyatı ise 8,9059 TL oldu.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin ripple
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