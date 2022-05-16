Bitcoin ne kadar, kaç TL? 16 Mayıs 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

Bitcoin'in fiyatı, kripto para piyasasında geçtiğimiz hafta gerçekleşen büyük deprem sonrası merak konusu oldu. Kripto para piyasalarında yaşanan büyük düşüş sebebiyle Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paraların güncel fiyatları merak konusu oldu. Haberimizden Bitcoin kaç TL? 16 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının cevabına ulaşabilirsiniz.

BİTCOİN KAÇ TL? 16 MAYIS 2022 PAZARTESİ

16 Mayıs Pazartesi günü Bitcoin alış fiyatı 472.349,27TL, Bitcoin satış fiyatı ise 472.349,11 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin değeri, 16 Mayıs Pazartesi günü yüzde 2,59 arttı. Bitcoin'in alış fiyatı 30.337,14, Bitcoin'in satış fiyatı 30.337,13 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 16 Mayıs Pazartesi günü yüzde 3,11 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 2.077,3200 dolar, satış fiyatı ise 2.077,3100 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 16 MAYIS 2022 PAZARTESİ

16 Mayıs Pazartesi günü Ethereum'un alış fiyatı 32.343,8724 TL, satış fiyatı 32.343,7167 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 16 Mayıs Pazartesi günü yüzde 3,10 yükseldi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0899 Dolar, satış fiyatı ise 0,0898 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 16 MAYIS 2022 PAZARTESİ

16 Mayıs Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 1,3997, satış fiyatı ise 1,3982 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 16 Mayıs Pazartesi günü yüzde 3,30 yükseldi. Ripple alış fiyatı 0,4320 Dolar, satış fiyatı ise 0,4319 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 16 MAYIS 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,7262 TL, satış fiyatı ise 6,7247 TL oldu.



