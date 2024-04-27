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Bitcoin, "ödül yarılanması" sonrası istikrar, regülasyonlar ve yenilikler arıyor

27.04.2024 13:31
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Kripto dünyasının yakından takip ettiği "ödül yarılanması (halving)" sonrası Bitcoin istikrar ararken, kripto ekosisteminin sonraki gündemlerinin regülasyonlar, spot Ethereum ETF ve emeklilik fonlarının portföylerinde Bitcoin'e yer ayırması olacağı belirtiliyor.

Bitcoin, "ödül yarılanması" sonrası istikrar, regülasyonlar ve yenilikler arıyor

En büyük kripto para birimi Bitcoin ağında her 210 bin blokta bir ödül yarılanması gerçekleşirken, ağda her bir blokun ortalama 10 dakikada doğrulanması nedeniyle halving, yaklaşık 4 yılda bir kez oluyor.

İlk defa Kasım 2012'de gerçekleşen sürecin ardından, o zamana kadar madencilere blok başı ödül olarak verilen 50 Bitcoin, 25'e düşmüştü. Temmuz 2016 ve Mayıs 2020'deki yarılanmalar sonrasında blok başı ödül 6,25 olarak güncellendi.

Son olarak geçen hafta gerçekleşen ödül yarılanması sonrasında madencilerin blok başına kazandığı ödül, 3,125 Bitcoin oldu.

Bitcoin madenciliğinde her 4 yılda bir gerçekleşen ödül yarılanmasının, arzın azalması dolayısıyla fiyatlarda yukarı yönlü etki yapabileceği değerlendiriliyordu.

SON YARILANMA SONRASI FİYAT HAREKETİ SINIRLI KALDI

Yarılanmanın gerçekleştiği 2016'da bir ay ve üç ay sonrasında Bitcoin fiyatı azalırken, kripto para birimi, yarılanmadan altı ay sonra yüzde 50'ye ve dokuz ay sonra yüzde 100'e yakın değer kazanmıştı.

Bir önceki halving dönemi olan 2020'de de Bitcoin'in fiyatı bir ay sonra yüzde 13, üç ay sonra yüzde 36, altı ay sonra yüzde 89 ve dokuz ay sonra yüzde 458 artmıştı.

Daha önceki dönemlerde fiyatın genellikle yükselmesi nedeniyle bu ödül yarılanmasının da kripto para piyasasında fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyordu.

Kripto para biriminin fiyatındaki hareketlilik, ödül yarılanması sonrasında sınırlı kalırken, yarılanma Bitcoin arzını kısıtlaması açısından kripto topluluğu tarafından önemli görülüyordu.

BITCOIN JEOPOLİTİK GERGİNLİKLERLE DÜŞMÜŞTÜ

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, geçen ay 73 bin 750 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydeden Bitcoin, piyasadaki belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerle yön bulmakta zorlanmıştı.

Yarılanma öncesi Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler Bitcoin'i yakından etkilerken, Bitcoin'in gerilimlerin artışına tüm varlıklardan önce ve aşağı yönlü yanıt vermesi dikkati çekti. İran ile İsrail arasında artan gerginlik sonrasında Bitcoin'in fiyatı, 60 bin doların altına düşmüştü.

Bitcoin'in fiyatı, 2020'den bu yana gerçekleşen ilk halving sonrasında da 63 bin ila 66 bin dolar arasında hareket etti.

Analistler, küresel ekonomik faktörler, politik istikrarsızlık, düzenleyici gelişmeler ve piyasa duyarlılığı gibi çeşitli gelişmelerin de kripto para fiyatlarında etkili olduğunu belirterek, her dönemin farklı şartları olduğunu vurguladı.

Her yarılanma döneminin kendine has koşullara sahip olduğunu kaydeden analistler, geçmiş trendleri bir rehber olarak kullanırken, mevcut ekonomik ve jeopolitik koşulların göz önünde bulundurulması konusunda uyardı.

Analistler, kripto dünyasının artık istikrara ve yeniliklere odaklanacağını ifade ederek, kripto ekosisteminin sonraki gündemleri arasında regülasyonlar, spot Ethereum ETF, emeklilik fonlarının portföylerinde Bitcoin'e yer ayırması ve Hong Kong ile Singapur gibi ülkelerde yaşanacak spot Bitcoin ETF gelişmelerinin yer aldığını aktardı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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