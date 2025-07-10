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Bitcoin rekor kırdı! Uzman isimler bu yıla işaret etti: "Beklentiler arttı"

Kripto para birimi Bitcoin rekorlara doymuyor. Bitcoin'in fiyatı, yatırımcıların artan risk iştahı ve kurumsal şirketlerin talebi nedeniyle 112 bin 735 dolara ulaşarak rekor tazeledi.

Bitcoin rekor kırdı! Uzman isimler bu yıla işaret etti: "Beklentiler arttı"
Mustafa Fidan

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 3 artarak, 3 trilyon 500 milyar dolara çıktı.

Bitcoin rekor kırdı! Uzman isimler bu yıla işaret etti: "Beklentiler arttı" 1

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin ise 112 bin 735 dolara ulaşarak mayıs ayında ulaştığı en yüksek seviyeyi yeniledi. Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yaklaşık yüzde 3 yükselerek, TSİ 19.40 itibarıyla 112 bin 729 dolardan işlem görüyor. Bitcoin'in haftalık değer kazancı da yüzde 2,97 düzeyinde oldu.

Bitcoin rekor kırdı! Uzman isimler bu yıla işaret etti: "Beklentiler arttı" 2

ANALİSTLERE GÖRE BEKLENTİLER ARTTI

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 5’ten fazla değer kazanarak, 2 bin 798 dolara yükseldi.
Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl içinde faiz indirimleri yapacağına yönelik beklentilerin arttığını, küresel piyasalarda risk iştahının yükseldiğini belirtiyor.

Bitcoin rekor kırdı! Uzman isimler bu yıla işaret etti: "Beklentiler arttı" 3

TRUMP'IN SOSYAL MEDYA ŞİRKETİ BİTCOİN HAZİNESİ OLUŞTURACAK

ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto para yanlısı yaklaşımının da piyasalarda olumlu karşılandığına işaret eden analistler, kripto para yatırımları yapan şirketlerin sayısında artış yaşandığını ifade ediyor.

Trump'ın sosyal medya şirketi "Trump Media and Technology Group" Bitcoin hazinesi oluşturmak üzere 2,5 milyar dolar toplayacağını bildirmişti.

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