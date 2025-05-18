Bodrum’a yeni halk plajı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy duyurdu: Göbeklitepe'nin ardından Troya...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı gerçekleştirilen Manisa Müzesi’nde dijital medya temsilcileriyle bir araya geldi; Türkiye’nin turizm gelirinde 2025 hedeflerinden, kültürel çeşitliliğin artırılmasına ve gece müzeciliğine kadar uzanan pek çok başlıkta değerlendirmelerde bulundu. Bakan’a, sohbet sırasında Bakan Başdanışmanı Tayfun Topal ve Türkiye Kültür Yolu Festival Direktörü Selim Terzi de eşlik etti.



Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım da toplantıda yer aldı.

İZLEYİCİ SAYISI YÜZDE 25 ARTTI

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen etkinliklere değinen Bakan Ersoy, 2024'te bir önceki yıla göre etkinlik sayısında %13.8, ziyaretçi ve izleyici sayısında %25’lik artış meydana gelmesine dikkat çekti.

YENİ ÜCRETSİZ HALK PLAJLARI GELİYOR

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarından bazı kesitler şöyle:

2019 yılından bu yana Antalya'da 12, Bodrum'da 4, Çeşme'de 1 olmak üzere 17 ayrı noktada ücretsiz halk plajı yapıldı. Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorkun Mahallesi'nde ve Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde Ücretsiz Girişli Halk Plajı yapım işleri başlamış olup 2025 turizm sezonunda hizmete açılacaklardır.

"KÜLTÜR YOLU FESTİVALLERİNİ 81 İLDE YAPMAK İSTİYORUZ"

Kültür yolu festivalleri hem sanat hem kültür hem ticaret hem gece müzeciliği alanında büyük bir heyecan yaratıyor. Her sene yeni şehirler katılıyor. Yerel şehirlerdeki idareciler, milletvekilleri "Bizi de festivale alabilir misiniz?" gibi taleplerle geliyor. Şehrin ekonomisi de hareketleniyor. 81 ilin tamamında festival yapmak gibi bir hayalimiz var.

Sağlık turizmi konusunda kriterler belirledik, hassasiyet gösterdiğimiz bir konu.

"SAVAŞLARA RAĞMEN TURİZM REKORLARINA BİR BİR ULAŞIYORUZ"

Hindistan - Pakistan gerilimi Türkiye’deki turizmi etkiler mi?

Herkesin başımızın üzerinde yeri var. Biz gelen herkese misafirperverliğimizi gösteririz. İtalya, İspanya, Fransa komşularına bakın, bir de bizim coğrafyamıza, komşularımıza bakın. Ortadoğu coğrafyasındaki her savaştan, karışıklıktan etkileniyoruz, buna rağmen turizm rekorlarına bir bir ulaşıyoruz.

ZİYARETÇİ SAYILARI YÜKSELDİ

2022 yılı Ocak – Mart döneminde ülkemize 4,9 milyon yabancı ziyaretçi geldi. 2025 yılı Ocak – Mart döneminde ise ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre %36,4 oranında artarak 6,7 milyon kişi olarak gerçekleşti.

2022 yılı Ocak – Mart döneminde ülkemizi 1,4 milyon yurtdışı ikâmetli vatandaş ziyaret etti. 2025 yılı Ocak – Mart döneminde ülkemize gelen yurtdışı ikâmetli vatandaş ziyaretçi sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre %52,9 oranında artarak 2,2 milyon kişi olarak gerçekleşti.

2022 yılı Ocak – Mart döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 6,3 milyon kişi olarak gerçekleşti. 2025 yılı Ocak – Mart döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre %40,1 oranında artarak 8,8 milyon kişi olarak gerçekleşti.

TURİZM GELİRİ

2022 yılı Ocak – Mart döneminde turizm geliri 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2025 yılı Ocak – Mart döneminde ise turizm geliri 2022 yılının aynı dönemine göre %48,4 oranında artış göstererek 9,5 milyar dolara ulaştı.

İTALYA'NIN KALBİNDE GÖBEKLİTEPE'DEN SONRA TROYA OPERASI

Dünya Turizm Örgütü verilerinde Türkiye'nin dördüncü sırada olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Hedefimiz ilk sıralarda yer almak" dedi. Bakan Ersoy İtalya'da Roma Kolezyumu'nda gerçekleşen "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisinin ardından sırada Troya Operası'nın olduğunu söyledi.

KURBAN BAYRAMI'NDA 9 GÜN TATİL OLUR MU?

Bakan Ersoy, 6-9 Haziran aralığındaki Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzama olasılığını da değerlendirdi. "Biz tabii ki 9 gün tatil olmasını istiyoruz, sektörün de isteği bu" diyen Ersoy, "Ama sadece bizim isteğimizle olmuyor. Verilecek kararı hep birlikte bekleyip göreceğiz" ifadelerini ekledi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır