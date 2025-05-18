Bodrum’a yeni halk plajı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy duyurdu: Göbeklitepe'nin ardından Troya...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı gerçekleştirilen Manisa Müzesi’nde dijital medya temsilcileriyle bir araya geldi; Türkiye’nin turizm gelirinde 2025 hedeflerinden, kültürel çeşitliliğin artırılmasına ve gece müzeciliğine kadar uzanan pek çok başlıkta değerlendirmelerde bulundu. Bakan’a, sohbet sırasında Bakan Başdanışmanı Tayfun Topal ve Türkiye Kültür Yolu Festival Direktörü Selim Terzi de eşlik etti.
Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım da toplantıda yer aldı.
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen etkinliklere değinen Bakan Ersoy, 2024'te bir önceki yıla göre etkinlik sayısında %13.8, ziyaretçi ve izleyici sayısında %25’lik artış meydana gelmesine dikkat çekti.
Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarından bazı kesitler şöyle:
Kültür yolu festivalleri hem sanat hem kültür hem ticaret hem gece müzeciliği alanında büyük bir heyecan yaratıyor. Her sene yeni şehirler katılıyor. Yerel şehirlerdeki idareciler, milletvekilleri "Bizi de festivale alabilir misiniz?" gibi taleplerle geliyor. Şehrin ekonomisi de hareketleniyor. 81 ilin tamamında festival yapmak gibi bir hayalimiz var.
Hindistan - Pakistan gerilimi Türkiye’deki turizmi etkiler mi?
2022 yılı Ocak – Mart döneminde ülkemize 4,9 milyon yabancı ziyaretçi geldi. 2025 yılı Ocak – Mart döneminde ise ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre %36,4 oranında artarak 6,7 milyon kişi olarak gerçekleşti.
2022 yılı Ocak – Mart döneminde ülkemizi 1,4 milyon yurtdışı ikâmetli vatandaş ziyaret etti. 2025 yılı Ocak – Mart döneminde ülkemize gelen yurtdışı ikâmetli vatandaş ziyaretçi sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre %52,9 oranında artarak 2,2 milyon kişi olarak gerçekleşti.
Dünya Turizm Örgütü verilerinde Türkiye'nin dördüncü sırada olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Hedefimiz ilk sıralarda yer almak" dedi. Bakan Ersoy İtalya'da Roma Kolezyumu'nda gerçekleşen "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisinin ardından sırada Troya Operası'nın olduğunu söyledi.
Bakan Ersoy, 6-9 Haziran aralığındaki Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzama olasılığını da değerlendirdi. "Biz tabii ki 9 gün tatil olmasını istiyoruz, sektörün de isteği bu" diyen Ersoy, "Ama sadece bizim isteğimizle olmuyor. Verilecek kararı hep birlikte bekleyip göreceğiz" ifadelerini ekledi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum