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BOFA'nın Türkiye analistinden Dolar açıklaması! "Büyük sıçrama olmaz"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
05.08.2024 22:33
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ABD resesyon endişesi küresel piyasalarda kriz yarattı. BofA Merrill Lynch Türkiye Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, piyasalardaki hareketliliğin Türkiye'ye etkisini değerlendirdi.

BOFA'nın Türkiye analistinden Dolar açıklaması! "Büyük sıçrama olmaz"

BofA Merrill Lynch Türkiye Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, CNBC-e canlı yayınında Londra Temsilcisi Berfu Güven'in soruları yanıtladı. İmamoğlu, piyasalardaki hareketliliğin Türkiye'ye etkisini değerlendirdi. CNBC-e'nin haberine göre . CNBC-e'nin Londra Temsilcisi Berfu Güven'e konuşan İmamoğlu, Türkiye'nin nispeten daha az etkileneceğini belirterek, "Merkez Bankası işin kontrolünde. 90 milyar dolara yakın rezerv biriktirdiler. Kur açısından büyük sıçramalar beklememek lazım" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu yaz pek çok ummadığımız şok yaşadık. İstihdam verilerinde zayıflık olunca böyle bir tepki oldu. Şu anda Fed'den faiz indirimi beklentisi oluştu. Olağanüstü toplantı konuşuluyor ama veriye bağlı. Veriler henüz ciddi bir resesyon olduğuna işaret etmiyor. Acil toplantı için biraz daha veriye ihtiyaçları olur. Jackson Hole'da temel mesajlar veriliyor. Aşırı resesyon fiyatlamasını destekleyecek veri yok. Veriler o yöndeki korkuyu desteklerse Fed yapabilir ama şu anda öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum.

Türkiye şu anda daha az etkileniyor. Türkiye'nin çok farklı bir hikayesi var. Bütün veriler doğru yolda gidildiğini gösteriyor. Japon yeninde TL'ye göre pozisyonlar çok değil. Merkez Bankası işin kontrolünde. 90 milyar dolara yakın rezerv biriktirdiler. Kur açısından büyük sıçramalar beklememek lazım. Nispeten daha az etkilenecektir Türkiye.

"YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİMİZ YÜZDE 42"

Enflasyon Türkiye'de hala yüksek. Aydan aya olan yavaşlamalar mevsimselllikten. Hizmet enflasyonu hala yapışkan. Beklenilmedik bir şey gelmedi temmuzda. 4 civarında bir enflasyon görseydik piyasa olumsuz yaklaşabilirdi. Yıl sonu tahminimiz yüzde 42, marttan bu yana değiştirmedik. Yazınki trende bakınca ağustosta da 2,5 civarı enflasyon olabilir. Kasım, aralık aylarında enflasyonda düşüşü daha net göreceğiz.

"İKİNCİ YARIDA RESESYON BEKLİYORUZ"

Faiz indirimine yaklaşıyoruz. Bizim ana tahminimiz aralıkta başlayacağı yönünde, veriler iyi gelirse kasımda başlayabilir. Yılın ikinci yarısında resesyon bekliyoruz ancak sert inişe dönüşeceğini tahmin etmiyoruz. Yıl sonu büyüme beklentimiz yüzde 3,2. Para politikası tek başına enflasyonu düşürmek için yeterli değil. Ekonomi yönetimi koordinasyon içerisinde.

"EN BÜYÜK RİSK ABD SEÇİMLERİ"

En büyük risk ABD seçimleri. Orada bir politika değişimi sinyali verilecek mi. Bence Türkiye ABD seçimlerine en dayanıklı ülke. Türkiye diğer gelişmekte olan ülkeler kadar zarar görmez. Bir dezenflasyon süreci ve gelecek yıl faiz indirim döngüsü içinde olduğunu bildiğimiz için Türk tahvilleri daha cazip olacaktır."

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Türkiye dolar
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