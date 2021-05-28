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Boğaziçi Beton halka arz ne zaman olacak? Boğaziçi Beton eşit mi oransal mı yapılacak?

28.05.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar ve yatırımcılar merakla Boğaziçi Beton halka arz hakkındaki detayları araştırıyor. Boğaziçi Beton halka arz ile hisselerinin bir bölümü için talep toplayacak. Halka arz sürecinin ardından Borsa İstanbul gongu ile işlem görmeye başlayacak olan Boğaziçi Beton halka arzı ne zaman sorusu merak edilmeye başlandı. Peki Boğaziçi Beton halka arz ne zaman olacak? Boğaziçi Beton eşit mi oransal mı yapılacak? Hisse fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Boğaziçi Beton halka arz ne zaman olacak? Boğaziçi Beton eşit mi oransal mı yapılacak?

Boğaziçi Beton halka arz hakkındaki detaylar yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Boğaziçi Beton halka arz ile hisselerinin bir bölümü için talep toplamaya hazırlanıyor. Boğaziçi Beton halka arz ne zaman sorusu merak edilirken hisse fiyatları da araştırılmaya başlandı. Peki Boğaziçi Beton halka arz ne zaman olacak? Boğaziçi Beton eşit mi oransal mı yapılacak?

BOĞAZİÇİ BETON HALKA ARZ NE ZAMAN OLACAK? BOĞAZİÇİ BETON EŞİT Mİ ORANSAL MI YAPILACAK?

Talep toplamayı hisse başına 3,5 TL'den yapacak olan Boğaziçi Beton, 26-27-28 Mayıs tarihlerinde talep toplama dönemini gerçekleştirecek. Eşit dağıtım usulü ile gerçekleşeceği açıklanan Boğaziçi Beton halka arzında talep toplama süreci 28 Mayıs 2021 tarihinde yani bugün sona eriyor. Boğaziçi Beton halka arz, Şirket çıkarılmış sermayesinin tamamını nakden karşılanmak suretiyle 280.000.000 TL’den 380.000.000 TL’ye çıkarılması neticesinde ihraç edilecek olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli 100.000.000 adet nama yazılı pay ve Şirket mevcut ortaklarından Ayşe Zengin’in (“Halka arz eden pay sahibi”) sahibi olduğu 14.000.000 TL nominal değerli 14.000.000 adet payın halka arzı ile birlikte gerçekleştirilecek.

Sermaye artışı ve ortak satışı vasıtasıyla halka arz edilecek payların nominal değeri 114.000.000 TL değerinde olup, Şirket’in halka arzın ardından çıkarılmış sermayesine oranı ise %30’dur. Halka arzda 1,00 TL nominal değerli 1 adet payın satış fiyatı 3,50 TL şeklinde açıklanmıştır.

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