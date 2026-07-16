FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bol olunca fiyatlar düştü: 5 TL'ye satılıyor

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Konya'da marul hasadı sürerken, bu yıl üretim alanlarının artması ve ürün bolluğu fiyatları etkiledi. Artan üretime karşılık talebin yetersiz olduğunu belirten üreticiler, ürünlerin tarlada kalmasından endişe duyuyor.

Bol olunca fiyatlar düştü: 5 TL'ye satılıyor

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda ürün çeşitliliği de her geçen yıl artıyor. Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi'nin bereketli toprakları da yetiştirilen ürün zenginliği ile dikkat çekiyor. Marul üretiminin de arttığı yörede ekimin çok olması ve ürün bolluğu fiyatları düşürdü.

Bol olunca fiyatlar düştü: 5 TL ye satılıyor 1

TARLADA 5-7 LİRA ARASINDA

Konya'da marul tarlada 5-7 lira arasında, halde 10 ila 25 lira arasında, marketlerde ise 50 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Bol olunca fiyatlar düştü: 5 TL ye satılıyor 2

Yörede yaklaşık 700 dekarlık alanda marul üretimi yapan Hikmet Aslan, marul yetiştiriciliğinin sürekli takip ve yoğun emek gerektiren bir üretim süreci olduğunu söyledi.

Bol olunca fiyatlar düştü: 5 TL ye satılıyor 3

"ŞU ANDA EN ÇOK İŞÇİYİ KULLANDIĞIMIZ ÜRÜNLERDEN BİRİSİ DE MARUL"

Üretimin günün her saatinde kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Aslan, "Özellikle bu marulun üretim alanında gece gündüz gezeceksin. Bunun içinde gezmediğin zaman marul sana küser yetişmez. Yani marula sabah geleceksin, öğlen geleceksin, ikindi geleceksin, gece geleceksin. Sulamaları zaten hep gece yapılır. Bununla birlikte otla mücadelesi var, daha sonrasında bu ürünün işçiyle ot toplaması, temizlemesi derken her zaman el emeği isteyen bir üreticilik. Şu anda en çok işçiyi kullandığımız ürünlerden birisi de marul" dedi.

Bol olunca fiyatlar düştü: 5 TL ye satılıyor 4

"EKİM ÇOK OLDUĞU İÇİN PİYASA BU KADAR MALI KALDIRAMIYOR"

Üretim alanlarının artmasıyla birlikte yaşanan fiyat düşüşünü anlatan üretici Hikmet Aslan, "Yaklaşık 700 dekarda üretim yapıyorum. Ama bu sene çok iyi gitmiyor fiyatlar. Şu anda tarlada marul 5 liraya, 7 liraya satılmıyor. Marul tarlada kalıyor ve satılsın yine 5 liraya, 7 liraya, 'ne kurtardık, kar' diyeceğiz. Ama o da gitmiyor. Bunun maliyeti zaten 8-10 lira bandında. İklim şartlarına göre değişiyor maliyeti. 8-10 lira olan ürünü biz şu anda 5 liraya, 7 liraya vermek zorunda kalıyoruz. Bu sene piyasa böyle giderse, seneye ekme durumumuz zor olacak. Marulun fiyatı çok yüksek olduğu zaman da halk yiyemiyor. Burada 50 lira olsa, markette 150 lira olacak. Bir istikrar yok, bu sene fiyat yönünde kötü bir durumdayız. Bu sene toplamda bu 700 dekarın su masrafı, işçi masrafı, fide parası, ilacı, gübresi derken 40-50 milyon lirayı bulacak. Civarlarda da ekim çok, bu biraz da bizden kaynaklanıyor. Ekim çok olduğu için piyasa bu kadar malı kaldıramıyor ama marula alıştık, marul biraz daha kolayımıza gidiyor. Aslında burası havuç diyarı, herkes havuçla uğraşır. Ben marulda ilerliyorum, arkadaşlarım havuç üzerinde ilerliyorlar" diye konuştu.

Bol olunca fiyatlar düştü: 5 TL ye satılıyor 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Servet çıktı: 1305 karatlık elmas bulundu! Bu ilk değil 'Olağanüstü potansiyel'Servet çıktı: 1305 karatlık elmas bulundu! Bu ilk değil 'Olağanüstü potansiyel'
Altında yol ayrımı: Ünlü stratejist kritik seviyeleri verdiAltında yol ayrımı: Ünlü stratejist kritik seviyeleri verdi

Anahtar Kelimeler:
marul fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa kabusu yaşıyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

Avrupa kabusu yaşıyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı! "Haluk Levent beni yaktı"

Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı! "Haluk Levent beni yaktı"

90+2'de gelen büyük yıkım! Arjantin, İngiltere'yi devirdi

90+2'de gelen büyük yıkım! Arjantin, İngiltere'yi devirdi

Başına keşan takıp poz verdi! Sosyal medya onu konuştu

Başına keşan takıp poz verdi! Sosyal medya onu konuştu

Nissan çok satan modelini üretimden kaldırıyor

Nissan çok satan modelini üretimden kaldırıyor

Depozito iade makinesinin içi görüntülendi: İşte atılan şişeler

Depozito iade makinesinin içi görüntülendi: İşte atılan şişeler

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.