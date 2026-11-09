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Bolu'da vatandaşlar 100 liraya düşen palamuta akın etti

Bolu’da geçtiğimiz hafta tanesi 175 liraya kadar yükselen palamutun fiyatı, denizlerde yeniden bolluk yaşanmasıyla 100 liraya geriledi. Balık tezgahlarında yerini yeniden alan palamuta vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bolu'da vatandaşlar 100 liraya düşen palamuta akın etti

Balık sezonunun başlamasıyla birlikte bol miktarda avlanan palamut, havaların soğuması ve av miktarının azalmasıyla tezgahlardaki yerini yavaş yavaş kaybetmişti. Bolu’da tanesi 75 liradan satılan palamutun fiyatı, azalan av miktarı nedeniyle geçtiğimiz hafta 150-175 liraya kadar yükselmişti. Bu hafta ise denizlerde yeniden palamut bolluğu yaşanmasıyla fiyatlar geriledi. Bolu’daki balık tezgâhlarında palamutun tanesi 100 liradan satışa sunulurken vatandaşlar, uygun fiyatlı balığa yoğun ilgi gösterdi.

Bolu da vatandaşlar 100 liraya düşen palamuta akın etti 1

"PALAMUT TEKRAR GERİ DÖNDÜ"

Bolu’da balıkçılık yapan esnaf Hakan Kabasakal, palamutun yeniden bollaştığını belirterek, "Palamutta tekrar bir bolluk başladı. Geçen hafta tanesi 150-175 liraya kadar çıkmıştı. Bugün itibarıyla tanesi 100 lira. Bir tanesi yaklaşık 1 kilo geliyor. Bütün vatandaşları balıkçılara bekliyoruz. İlgi var, fiyatı uygun. Hemen hemen 1 kilosu 100 lira. Hamsi bugün 350 lira. Palamuta rağbet daha fazla. İlgi genelde palamuta oluyor. Hem fiyatı uygun hem de besleyici ve doyurucu. Yaklaşık 1 kilo gelen bir palamut 100 lira. Palamut azalmıştı, tekrar geri döndü ve tezgâhlardaki yerini daha fazla almaya başladı. Bolu gibi bir yerde 100 lira gayet uygun. Balık sezonu 15 Nisan’a kadar devam eder. Ancak balığın türüne göre bolluk süresi değişiyor. Normalde palamut bitmişti, tekrar geri dönüş yaptı. Şu anda normalde hamsi zamanı. Kasım ve aralık ayları hamsinin yağlı olduğu dönemler. Fakat palamut tekrar geri geldi ve yeniden bolluk yaşanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Bolu da vatandaşlar 100 liraya düşen palamuta akın etti 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
palamut Bolu
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