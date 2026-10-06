Booking, Expedia ve Airbnb için yeni dönem! Türkiye’de kurallar değişiyor: Yüzde 17 sınırı geliyor

Booking, Expedia ve Airbnb gibi dijital platformların Türkiye’deki faaliyetlerine yönelik yeni kurallar getirilmesini öngören Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi.

Komisyondan geçen teklif bundan sonraki süreçte TBMM Genel Kurulunun gündemine gelecek.

YENİ DÖNEM 1 OCAK 2027’DE BAŞLAYACAK

Teklifin Genel Kurulda kabul edilerek yasalaşması halinde düzenlemelerin 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Yeni düzenlemeyle yabancı dijital konaklama platformlarına Türkiye’deki faaliyetleri kapsamında bir dizi yükümlülük getirilecek.

Buna göre platformların izin belgesi alması ve Türkiye’de temsilci bulundurması gerekecek. Ayrıca turizm payı ve dijital vergi ödeme yükümlülükleri de düzenleme kapsamında olacak.

KOMİSYONA YÜZDE 17 ÜST SINIRI

Teklifte dikkat çeken maddelerden biri de platformların aldığı komisyonlara ilişkin oldu.

Düzenlemeyle yurt içinden yurt içine gerçekleştirilen satışlarda alınan komisyon için yüzde 17 üst sınır getirilmesi öngörülüyor.

KDV VE STOPAJI KİM ÖDEYECEK?

Dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen konaklama rezervasyonlarındaki vergi yükümlülüklerine ilişkin esaslar da teklifte yer aldı.

Buna göre konaklama hizmetine ilişkin KDV ve stopajın beyan edilmesi ve ödenmesi yükümlülüğü, hizmeti sunan otelde olacak.

“YABANCI PLATFORMLARIN FAALİYETLERİNİ DENETİME BAĞLIYORUZ”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada yabancı platformların faaliyetlerinin denetime tabi tutulacağını belirtti.

Alpaslan, “Tüketicinin hakkını koruyan, kayıtlı işletmeleri gözeten ve haksız rekabeti önlemeyi hedefleyen bir hukuki çerçeve oluşturuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Teklifin yasalaşması için TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerin ardından kabul edilmesi ve kanunlaşma sürecinin tamamlanması gerekiyor.