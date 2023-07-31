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Borç yapılandırma uzatıldı mı? Vergi ve borç yapılandırma ödemelerinde son gün ne zaman?

31.07.2023 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borç yapılandırma uzatıldı mı, son gün ne zaman gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Son ödeme tarihi bugün olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresinin uzatıldığı duyuruldu. Peki, Borç yapılandırma son gün ne zaman? Vergi ve borç yapılandırma ödemeleri ne zamana kadar yapılabilecek? İşte tüm merak edilenler...

Borç yapılandırma uzatıldı mı? Vergi ve borç yapılandırma ödemelerinde son gün ne zaman?

Borç yapılandırma kanunu kapsamında; öğrenim kredisi, trafik cezası, emlak vergisi gibi tüm kamu borçlarına yapılandırma getirilmişti. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasına 5 milyon 484 bin mükellef başvuru yapmıştı. Yapılandırmada birinci ve ikinci taksit ödemeleri için bugün son gündü ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle yapılandırma süresi uzatıldı. Peki, Borç yapılandırma uzatıldı mı? Vergi ve borç yapılandırma ödemelerinde son gün ne zaman? İşte tüm detaylar...

Vergi yapılandırma uzatıldı mı? Vergi yapılandırma başvurusu devam ediyor mu, ne zaman bitiyor? Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?

BORÇ YAPILANDIRMA UZATILDI MI?

Borç yapılandırmanın normalde bugün sonlanması nedeniyle vergi daireleri ve bankalarda yoğunluk oluşmuştu.

SGK tarafından yapılan açıkalamada; "Son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23:59’a kadar uzatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Vergi yapılandırma başvurularında son gün bugün

VERGİ BORÇLARI KİMLERİ KAPSIYOR?

Tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları da yine yapılandırma kapsamına alınıyor.

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