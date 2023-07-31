Borç yapılandırma kanunu kapsamında; öğrenim kredisi, trafik cezası, emlak vergisi gibi tüm kamu borçlarına yapılandırma getirilmişti. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasına 5 milyon 484 bin mükellef başvuru yapmıştı. Yapılandırmada birinci ve ikinci taksit ödemeleri için bugün son gündü ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle yapılandırma süresi uzatıldı. Peki, Borç yapılandırma uzatıldı mı? Vergi ve borç yapılandırma ödemelerinde son gün ne zaman? İşte tüm detaylar...

BORÇ YAPILANDIRMA UZATILDI MI?

Borç yapılandırmanın normalde bugün sonlanması nedeniyle vergi daireleri ve bankalarda yoğunluk oluşmuştu.

SGK tarafından yapılan açıkalamada; "Son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23:59’a kadar uzatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

VERGİ BORÇLARI KİMLERİ KAPSIYOR?

Tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları da yine yapılandırma kapsamına alınıyor.

