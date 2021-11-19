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Borçların tümünü devlet silecek! 31 Aralık'a dikkat, hemen başvurun

19.11.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde geçim sıkıntısı çekenlere çeşitli yardımlar uygulanmaktadır. Bunlardan birisi ise Genel Sağlık Sigortası’nı (GSS) ödeme gücü olmayanlar için yapılan destektir. Borcunuzun silinmesi için 30 Kasım’a kadar gelir testi yaptırmanız gerekiyor.

Borçların tümünü devlet silecek! 31 Aralık'a dikkat, hemen başvurun

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanları sevindirecek haber geldi. 30 Kasım’a kadar gelir testi yaptırdığınızda ödeme gücünüz olmadığı tespit edilmesi durumunda GSS borcunuz siliniyor. Borcunuz devlet tarafından karşılıyor. Yaş haddini aşmayan gençler ise primden muaf sayılıyor. 31 Aralık tarihine kadar GSS muafiyeti için başvuruda bulunmayı unutmayın.

GELİR TESTİ İÇİN SÜRE 30 KASIM’DA SONA ERİYOR

Genel sağlık sigortası sigortalı çalışan, kendi hesabına çalışan, memur, 65 yaş, şeref aylığı alan, stajyer avukatlar, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alan bütün vatandaşları kapsamaktadır. Milyonlarca vatandaşın sağlık harcamalarının finansmanını sağlayan Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve prim borcu olanlara yeni imkânlar sunulurken, yapılandırma hakkı devam ediyor. Prim borcu olup daha önce gelir testi yaptırmayanlar için tanınan süre 30 Kasım'da doluyor. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılıyor. Bu testle prim ödenip ödenmeyeceği belirleniyor. Geliri düşük olanlar, eğitimini tamamlayıp çalışmayanlar, işsiz kalanlar tek kuruş ödemeden ya da ödeme kolaylığı ile sağlık primi borçlarından kurtuluyor. Öğrenimini tamamlayan gençler, yaş haddini aşmamak şartıyla iki yıl GSS priminden muaf sayılıyor. Bu süre ilköğretimde 18, ortaöğretimde 20, yükseköğretimde ise 25 yaşını aşamıyor.

31 ARALIK TARİHİNE DİKKAT! FAİZ DE CEZA DA SİLİNECEK

GSS borcu olanların yapılandırma için başvuruda bulunmasına gerek yok. Borcunuz SGK tarafından otomatik olarak yapılandırılıyor. 31 Aralık tarihine kadar borcunuzun anaparasını ödemeniz halinde faiz ve cezalar silinecek.

SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANMA HAKKI DEVAM EDİYOR

GSS prim borcu olanlar bu yılın sonuna kadar devlete ait hastaneler ile devlet üniversitelerine ait hastanelerden sağlık hizmeti alabiliyor. Gençler belli yaş ve süre sınırı olmak üzere sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilir.

GSS ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ NASIL ORTADAN KALKIYOR?

Hane içinde kişi başına gelirin bin 192 TL'nin altında çıkması halinde prim ödeme yükümlülüğü ortadan kalkıyor.

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