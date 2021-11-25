Borcu olanlar dikkat! Son gün 30 Kasım...

Sosyal Güvenlik Kurumu, gelir testi yaptıranların neticesine göre GSS borçlarını karşılamaktadır. Gelir testi başvuruları için sayılı günler kaldı. Son tarih 30 Kasım. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin son güne bırakmadan bir an önce başvuruda bulunmalarını tavsiye ediyoruz. “Gelir testi için nereye başvurulur, başvuru için gerekenler nelerdir?” sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

7 AYLIK PRİM ÖDENMELİ

Yapılandırma yasası ile pek çok kişi yıllardır kamuya ödeyemediği borçlardan kurtulduğu gibi 2021’in nisan ayı da dahil önceki döneme ait sağlık prim borçlarının tamamı yapılandırılabilecek. Yapılandırma bu yılın nisan ayı ve öncesini kapsıyor. Dolayısıyla 2021’in nisan ayından bugüne kadar primlerinizi ödemiş olmanız gerekiyor. Ödemediyseniz de 7 aylık primi SGK’ya ödemeniz gerekiyor.

BORCUNU ÖDEYEMEYENLERİN GELİR TESTİ YAPTIRMASI GEREKİYOR

Gelir testi için fırsat kaçmış değil. Ancak gelir testine başvuru süresi 30 Kasım tarihinde bitiyor. Gelir testi için bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış olanlar eğer prim borçlarını ödeyemeyecek durumdaysalar, 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testi için başvuru yapmaları gerekiyor. Eğer gelir testi sonucu geliriniz, asgari ücretin üçte birinin altında çıkarsa tüm borçlarınız silinecek ve primler devlet tarafından ödenecek. Yani, gelir testine girdiniz, gelirinizin aylık 1.192 liranın (asgari ücretin üçte biri) altında olduğu tespit edilirse geçmişe yönelik borcunuz silinecek, bundan sonra da genel sağlık sigortasına hiçbir ödeme yapmadan devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanacaksınız.

BORÇLARINIZI E-DEVLET ÜZERİNDEN GÖREBİLİRSİNİZ

Herhangi bir başvuru yapmanıza gerek yok, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), genel sağlık sigortası prim borcu olanların borçlarını otomatik olarak yapılandırdı.

Borcu olanlar otomatik olarak yapılandırılan genel sağlık sigortası borçlarını e-devlet üzerinden ya da bankalar aracılığı ile hem öğrenebilecek hem de takip edebilecekler.

BORCUNUZU TAKSİTLENDİRMEK MÜMKÜN

31 Aralık 2021 tarihine kadar ana para borcun tamamını ödemeniz halinde borca ilişkin gecikme cezası ve zammın tamamı silinecek, sadece borcun ana parasını ödeyeceksiniz. İsterseniz borcunuzu taksitle de ödeyebilirsiniz. Taksitli ödemeyi tercih ederseniz ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabilirsiniz. 6 ay taksitle ödemeyi tercih ederseniz borcunuzu 12 ayda ödeyeceksiniz, 18 ayı tercih ederseniz 36 ayda ödeyeceksiniz. Borcunuzu taksitlendirirseniz tercih ettiğiniz taksit sayısına göre katsayı uygulanacak. Bu katsayılar da belli; 6 eşit taksit için 1.09, 9 taksit için 1.135, 12 taksit için 1.18, 18 eşit taksit için de 1.27 katsayı uygulanacak. Örneğin, SGK yaptığı hesaplama sonucunda 8 bin lira sağlık prim borcunuz çıktı. Bu borcu da 12 taksitle ödemek istiyorsunuz. 12 taksite 1.18 katsayı uygulanacağı için toplam borcunuz 9.440 lira olacak ve bunu da 24 ayda ödeyeceğiniz için aylık ödeyeceğiniz tutar 393 lira olacak.



