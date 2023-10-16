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Borlease halka arz sonuçları belli oldu! Borlease kaç lot verdi, Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görecek?

16.10.2023 13:20 | Son Güncelleme:
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Borlease halka arz sonuçları açıklandı. 11-12-13 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşen talep toplama tarihlerinin ardından "Borlease halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" gibi soruların yanıtı merak konusu oldu. İşte, Borlease halka arz sonuçları...

Borlease halka arz sonuçları belli oldu! Borlease kaç lot verdi, Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görecek?

Borlease Otomotiv A.Ş. BORLS bist kodu ile halka arz edildi. Talep toplama işlemleri 13 Ekim 2023 itibarıyla sona erdi. Bilindiği üzere 25,29 TL hisse fiyatından halka arz olan şirketin paylarının eşit dağıtılacağı belirtilmişti. Peki, Borlease kaç lot verdi? Borlease bnorsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...

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BORLEASE HALKA ARZ SDONUÇLARI AÇIKLANDI

Borlease halka arz sonuçları belli oldu.

TSKB'den konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre halka arzda hisse başına 25,29 TL'den 51,7 milyon adet hissenin satışı gerçekleştirilirken toplam halka arz büyüklüğü 1,3 milyar TL oldu.

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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Halka arzda, toplam 4.301.297 yatırımcıdan, halka arz edilen 51.700.000 TL nominal değerli payların 4,46 katına denk gelen 230.376.770 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Halka arzda, ek satışa konu edilen 4.700.000 TL nominal değerli payların tamamı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,87 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 9,83 katı talep gelmiştir."

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BORLEASE BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Borlease borsa işlem tarihi henüz belli olmadı.

Borlease Otomotiv borsa işlem tarihi SPK tarafından duyurulacak.

Tarih belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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