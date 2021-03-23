FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Borsa güne düşüşle başladı, devre kesici çalıştı

Borsa güne düşüşle başladı, devre kesici çalıştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.03.2021 11:19 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul haftanın ikinci gününe de sert düşüşle başladı.

Borsa güne düşüşle başladı, devre kesici çalıştı

Hisse senetleri yüzde 5'ten fazla değer kaybederken yine devre kesici çalıştı.Türkiye’de Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması ve yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesi sonrasında piyasalarda başlayan dalgalanma sürüyor. Borsa İstanbul BIST-100 Endeksi, haftanın ikinci gününe yüzde 5,39'luk değer kaybıyla başladı. Bankacılık hisselerindeki kayıp yüzde 7,93 oldu. Böylece geçen Cuma günkü kapanışa göre toplam değer kaybı yüzde 14,5 seviyesini geçti.

Dün olduğu gibi bugün de Borsa'da devre kesici uygulandı. Geçici olarak işleme kapatılan hisse senetleri saat 10.30'da yeniden işleme açıldı.

Sabahki açılışla birlikte BIST-100 Endeksi'ndeki 35 hisse senedinde düşüşün yüzde 7'nin üzerinde olduğu belirtiliyor. 100 hisseden 90'ı değer kaybederken sadece üç hisse senedinde düne göre artış oldu.

Yukarı adım kuralı uygulanacak

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada BIST-50 Endeksi'nde yer alan paylarda bir gün boyunca geçerli olmak üzere yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanacağı açıklandı. Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ancak açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat üzerinden de yapılabilecek.

DW / EC, HT

© Deutsche Welle Türkçe


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesiVaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesi
Bu bilezik 1 milyon lira!Bu bilezik 1 milyon lira!
Öğretmenlerin maaş zammı ne kadar olacak? Öğretmenlerin maaş zammı ne kadar olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay! Çatıdan ip sarkıtarak girdiği evde eşini katletti
Korkunç olay! Çatıdan ip sarkıtarak girdiği evde eşini katletti
Kanal D'den sevilen dizisi şok karar!
Kanal D'den sevilen dizisi şok karar!
Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu
Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu
Borsa İstanbul'dan dikkat çeken açığa satış kararı!
Borsa İstanbul'dan dikkat çeken açığa satış kararı!
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına büyük zam
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına büyük zam
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Altın fiyatları nasıl yön izleyecek?
Altın fiyatları nasıl yön izleyecek?
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Bakan Pekcan açıkladı: Faizler silindi!
Bakan Pekcan açıkladı: Faizler silindi!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Tofaş'tan üretim durdurma kararı geldi!
Tofaş'tan üretim durdurma kararı geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emeklilerin maaşına zam mı gelecek? Emeklilere ek ödemeler ne zaman verilecek? Yüzde 10’luk ek ödeme talebi
Emeklilere ek ödemelerde artış talebi
İşte gram ve çeyrek altının son fiyatı
İşte gram ve çeyrek altının son fiyatı
Engelli hibe desteği başvuruları devam ediyor! İşte son başvuru tarihi!
Engelli hibe desteği başvuruları devam ediyor!
Yiğit Bulut'tan son dakika Merkez Bankası açıklaması!
Yiğit Bulut'tan son dakika Merkez Bankası açıklaması!
2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik yaptı, 1 milyon liraya satıyor!
Bu bilezik 1 milyon lira!
Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? Nakdi ücret desteği ile ilgili açıklama
Nakdi ücret desteği ile ilgili açıklama

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.