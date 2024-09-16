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  4. Borsa İstanbul'da Oba Makarna (OBAMS) kararı! Sakarya'daki fabrikası patlamıştı... Hisseleri işleme kapatıldı

Borsa İstanbul'da Oba Makarna (OBAMS) kararı! Sakarya'daki fabrikası patlamıştı... Hisseleri işleme kapatıldı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
16.09.2024 10:39
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Borsa İstanbul'dan yeni haftanın ilk işlem gününde Oba Makarna kararı geldi. Sakarya'da bulunan fabrikasında dün patlama meydana gelen Oba Makarna'nın (OBAMS) hisseleri borsada geçici olarak işleme kapatıldı. Oba Makarna Şubat 2024'te halka arz olmuştu.

Oba Makarna'nın (OBAMS) Sakarya'daki fabrikasında dün meydana gelen patlamanın ardından bugün tüm gözler hisselere çevrilmişti. Beklenen açıklama bu sabah geldi. Borsa İstanbul'dan Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Oba Makarna hisselerine ilişkin açıklama yapıldı.

OBA MAKARNA HİSSELERİ BORSADA GEÇİCİ OLARAK İŞLEME KAPATILDI

KAP açıklamasında, "OBAMS.E işlem sırası, şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar geçici olarak işleme kapatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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SAKARYA'DAKİ PATLAMADA NE OLDU?

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna'ya ait fabrikada siloların yanındaki bölümde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

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Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

  • Tesisimizin depolama kısmındameydana gelen ve üretim süreçlerinde uzun süreli bir aksamaya neden olması beklenmeyen patlamada önceliğimiz yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasıdır.

  • Bu süreçte Gaziantep fabrikamızda üretim olağan akışıyla devam edecektir. Yaralılarımızın sağlık durumuyla ilgili iyi haberleri en kısa sürede paylaşmak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
290.25
827.721.055,75
% -0.68
10:23
KOZAL
24
597.664.226,68
% 1.95
10:23
TUPRS
164
548.957.162,50
% 0.86
10:23
EREGL
47.76
511.866.830,64
% 0.67
10:23
CEMZY
19.16
509.798.782,86
% -4.01
10:23
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patlama fabrika makarna borsa
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